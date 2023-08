Estos son los 20 nombres de niña más bonitos del mundo, según la ciencia

Homenajes a antepasados, referencias culturales y simples preferencias sonoras dan lugar a todo tipo de debates entre quienes van a ser padres, por la búsqueda del nombre perfecto para su bebé. La primera gran decisión que marcará la vida de la criatura. Pero, ¿quién debe ganar el debate?

A esta pregunta han intentado responder un grupo de investigadores de la Universidad de Birmingham en su búsqueda del nombre más bonito. Aunque la iniciativa fue de My 1st Years, una portal web de bebés y niños, que contactó con el doctor Bodo Winter, catedrático de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham.

En su estudio, Winter y el equipo de My 1st Years analizaron fonéticamente los sonidos, patrones y estructuras del lenguaje de cientos de nombres, los más populares en Reino Unido y Estados Unidos, clasificándolos según la emoción que evocaban al pronunciarlos.

Sophia, el nombre más bonito del mundo

La pronunciación es diferente aún en las dos tierras anglosajonas, pero incluso aquí, en el Mediterráneo, Sophia, o más bien, Sofía, parece ser el favorito. Lo es por su sonoridad, por su origen griego y por lo que significa: 'sabiduría'.

Otros nombres de niñas muy populares y todo un placer para los oídos son: Zoe, Everly, Sophie e Ivy. Asimismo, los nombres que comienzan con una 'E' resultaron sonar particularmente agradables para los estadounidenses: Ellie, Emily, Evelyn, Eva y Elena ocupan los lugares del nueve al trece.

Los nombres inspirados en los arbustos también ocuparon un lugar destacado, con Ivy, Lily y Violet entre los 25 primeros.

El efecto de mera exposición

El doctor Winter cuenta que existe un estudio publicado en 2012 en Psychological Science, From Karen to Katie: Using Baby Names to Understand Cultural Evolution, en el que, con datos de más de 100 años de nombres de pila, los investigadores descubrieron que cuando se producían huracanes importantes en Estados Unidos, el nombre de la siguiente generación de bebés tenía mayores probabilidades de presentar sonidos que aparecen en el nombre del huracán, como Katie tras el huracán Katrina.

“Esto parece sorprendente al principio: nadie querría poner a su hijo el nombre de una catástrofe natural devastadora, ¡por supuesto! Pero cuando un huracán especialmente peligroso causa estragos en un país, su nombre se menciona una y otra vez en los medios de comunicación", asegura el doctor Winter.

Y añade que, "se sabe por investigaciones psicológicas que las cosas que nos resultan más familiares suelen gustarnos más, fenómeno conocido como "efecto de mera exposición". Como resultado, los sonidos del habla contenidos en los nombres de los huracanes tienen más probabilidades de aparecer en los nombres de la siguiente generación”.

Listado de los 20 nombres más bonitos