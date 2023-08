Melodie Peñalver, de 'La isla de las tentaciones', intervenida de urgencia tras un accidente de tráfico

Melodie Peñalver se ha llevado un susto tremendo tras sufrir un accidente de tráfico que le ha llevado a tener que ser intervenida en el quirófano de manera urgente.

Tal y como ella misma ha informado en sus redes, la exconcursante de la segunda edición de La isla de las tentaciones llegó al hospital con un delicado diagnóstico.

Eso sí, también ha aclarado que se encuentra "bien" junto a una imagen desde el centro de salud con el brazo en cabestrillo y tras un electro, antes de pasar por quirófano.

"Lo primero de todo, estoy bien, pero he tenido esta tarde un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios sitios. Me tienen que operar de urgencia y no sé ahora mismo mucho más. Deseadme suerte porque estoy un poco asustada", informó Melodie.