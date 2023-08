Pipi Estrada, sobre Miriam Sánchez, en coma inducido: "Tenía un camino maravilloso"

Miriam Sánchez está ingresada en un centro especializado en salud mental tras verse agravado su estado. Según hexplicó este sábado su expareja Pipi Estrada en el programa Fiesta de verano, Sánchez permanece en "coma inducido para hacerle pruebas neurológicas".

Asimismo, el colaborador se mostró preocupado por la salud de la madre de su hija. "Es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años, evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija", manifestó.

Según Estrada, Sánchez decidió acudir voluntariamente a un centro especializado en salud mental después de haber cenado la noche anterior con su hija. "Ella se veía ya rendida", valoró.

Solo unas horas después de saberse la última hora de la exactriz, el periodista deportivo denunció el silencio del entorno de ella, ya que no ha conseguido hablar con nadie. Además, reveló que fue Fernando, el actual novio de Miriam, quien le había puesto al tanto sobre su estado de salud.

"No entiendo la razón, esta incomunicación. No tengo ningún tipo de información, no sé cuál puede ser el motivo. Hoy es un día extraño, raro", indicó.

"Por ella siento respeto, admiración. Me ha dado una hija maravillosa, ella quiere mucho a su madre. No entiendo que esté pasando esto porque realmente tenía un camino maravilloso", aseguró el colaborador.