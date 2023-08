Los primeros días de Jordi Cruz como padre: "Me lo estoy pasando igual de mal que de bien"

El pasado 20 de agosto, y tal y como Jordi Cruz confirmó hace unos días a través de sus propias redes sociales, nació Noah, su primer hijo con la arquitecta brasileña Rebecca Lima, de 30 años.

"Soy extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé", señaló en su día el jurado de MasterChef. Cruz, muy cansado pero contento, reveló asimismo la fecha de la llegada al mundo de su hijo: el pasado 20 de agosto.

También explicó por qué tardó cuatro días en comunicar tan preciosa noticia. Os lo quería contar hace cuatro días, pero no podía porque se me estaba cayendo la baba, toda la baba". Además, señaló que "es guapo a rabiar porque se parece a su madre. Y es bueno, buenisísimo, también ha salido a su madre en eso".

Ahora, siete días después de convertirse en padre, el chef se confiesa a través de un directo de Instagram en el que se sincera ante sus seguidores. "¿Cómo estáis? Feliz domingo. ¡Qué pelos llevo! Bueno, me acabo de duchar, ¿vale? Es que me he dormido, lo voy a confesar. La razón puede ser sencilla: dormir poco", reconoce.

"Nunca me he ido mucho de fiesta y no lo voy a hacer ahora. Es otro temita. Os voy a decir una cosa, que muchos me vais a decir que soy un maleducado, un loco... La paternidad es jodidamente preciosa. Y la maternidad, ya que cada uno le ponga su adjetivo, porque es increíble, todo bonito... La carita ¡ah!", señala emocionado.

"Luego está lo que es un poquito más complicado", prosigue. "El primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo, pero espérate al segundo y tercer día. ¡Cómo llora! Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes lo que hacer... ¡uf!", relata.

"Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón", reflexiona Cruz. "Estoy alucinando con todo, me lo estoy pasando igual de mal que de bien", subraya.