Josep Pedrerol y Antonio Maestre protagonizan un tenso encontronazo a costa de Rubiales: "No lo hagas"

La polémica que incumbe al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por el beso en la boca a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso, sigue dando de qué hablar. Este viernes, en el programa de La Sexta Al Rojo Vivo, los periodistas Josep Pedrerol y Antonio Maestre han tenido un encontronazo tras el discurso del presidente de la federación.

Maestre ha calificado la no dimisión de Rubiales como un pulso al Gobierno: "Ha convertido su causa en una causa política. Se ha convertido en un referente para el supremacismo machista que define muy bien Vox".

También ha puesto la lupa sobre los patrocinadores de la propia Selección Española. "Hemos visto que esto es una cuestión de poder y de dinero. ¿Qué le pasa a Rubiales si se queda sin dinero? Ahora mismo es momento de señalar a aquellos patrocinadores de la RFEF que son los que aportan el grueso del dinero al señor Rubiales para que pueda mostrarse tan soberbio".

Posteriormente ha añadido que es momento de que esas empresas se posicionen y digan "si están con Rubiales o no". Ante estas palabras de Maestre, Pedrerol ha intervenido interpelando a su compañero de tertulia, asegurando que el fútbol más allá de Rubiales y que no es necesario atacar a estos patrocinadores, pues este dinero también corresponde a otras categorías inferiores.

"No perjudiquemos al deporte humilde para decir que esas empresas dejen tirada a la Federación, porque la Federación, por suerte, no es un presidente que va a ser inhabilitado, es mucha gente, muchos chavales que juegan al fútbol...", ha respondido de forma tajante el presentador de El Chiringuito de Jugones. "No digamos que retiren la publicidad, cuidado. ¡No lo hagas!", ha pedido el periodista deportivo.