El luchador de la WWE Hulk Hogan relata su pasado infierno con las adicciones: "Vi un montón de cosas que no aprobaba"

Aunque su auténtico nombre es Terry Gene Bollea, todo el mundo le conoce por su apodo, Hulk Hogan, con el que llegó a convertirse en uno de los luchadores profesionales más famosos de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Durante sus 35 años de carrera, en los que el exluchador llegó a ser doce veces campeón del mundo, Hogan estuvo combatiendo a su vez en un ring muy distinto: el de las adicciones.

En una entrevista que ha concedido a la revista Muscle and Health, Hogan ha reconocido que, por muchos años, llegó a sentirse "como un perro persiguiendo un hueso". Un hueso que, en su caso, tendría forma de pastilla.

Y es que, a consecuencia de su profesión, este luchador de 70 años debía lidiar constantemente con lesiones graves que precisaban de medicación para aliviar el dolor. "Estaba tomando fuertes pastillas para el dolor porque había tenido que soportar 25 procedimientos, incluidos diez en la espalda, operaciones faciales por patadas, reemplazos de rodilla y cadera y cirugías abdominales y de hombros", comentó.

Sin embargo, a pesar de que 2012 fue el último año en el que este luchador de 70 años se subió a un ring, continuó recurriendo a este producto. "Llegó un punto en el que me recuperé de la décima cirugía de espalda y la farmacia me llamaba y me decía: 'Tu receta está lista', y como un perro persiguiendo un hueso, iba a recogerla", dijo. Así pues, poco a poco, "receta tras receta", se vio inmerso "en un círculo vicioso".

Pero no solo fueron los analgésicos los que le acercaron al abismo, sino que, a su vez, sufría de otras adicciones, como el caso del alcohol. "He practicado mucho bebiendo porque luché durante unos 40 años, así que esos tipos toman una cerveza de vez en cuando".

La nueva vida pacífica de Hulk Hogan

No obstante, este padre de dos hijos lleva sobrio más de siete meses "Estaba en una fiesta de Nochevieja y vi un montón de cosas que no aprobaba ni me gustaban. Me vi a mí mismo en este entorno y dije: ‘¿Sabes qué? No sé cómo llegué aquí, pero ya terminé", confesó.

Un cambio radical en su estilo de vida que no fue bien recibida por todo su entorno. "Ciertos luchadores me miraron a la cara y me dijeron: 'Si no tomas una copa conmigo, no eres mi amigo'". Pues yo les digo: 'Bueno, soy tu amigo, pero no voy a beber contigo. ¿Qué vas a hacer al respecto?'".

Desde que tomó esta determinación, Hulk Hogan -cuyo nombre también le trajo problemas legales con Marvel-, se siente un hombre completamente renovado. En el pasado quedan su controvertido despido de la WWE por racismos o sus críticas por homofóbico a raíz de un vídeo sexual

A sus 70 años, el exluchador realiza actos solidarios para la comunidad y está feliz junto a su nuevo amor, Sky Daily, de 44 años. "Le pedí a Sky que se casara conmigo y ella estaba lo suficientemente loca como para decir que sí", afirmó Hogan, quien, ya ha estado casado en otras dos ocasiones.

Ahora, la estrella de lucha libre atraviesa su etapa más dulce como un hombre pacífico, alejado, por fin, de las adicciones. "¡70 años, joven y más feliz de lo que nunca he sido!", escribió Hogan en sus redes sociales demostrando que se ha cansado de pelear y que ahora es un hombre pacífico.