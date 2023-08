Wagner sin Prigozhin, un grupo de mercenarios que pierde su motor

El Grupo Wagner se ha quedado sin líder y esto podría ser mucho más importante de lo que puede parecer. La muerte de Yevgeni Prigozhin tras estallar su avión cerca de Moscú deja huérfano al grupo paramilitar, brazo armado indirectamente del Kremlin. Esto ha sucedido después del intento de rebelión que lanzó el ya fallecido contra el Gobierno ruso por la falta de apoyo que, dijo, tenían los suyos en la invasión de Ucrania. Ahora Prigozhin está fuera del mapa y la gran pregunta es qué va a pasar con Wagner. ¿Seguirá operativo, se integrará del todo en las fuerzas rusas o desaparecerá paulatinamente y por completo?

De momento, tanto Estados Unidos como otros gobiernos occidentales creen, con cautela, que Putin se encuentra detrás de lo sucedido. Ucrania, en cambio, lo da casi por hecho. Los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa así lo expresaron: "Sólo la propaganda rusa puede suponer la probabilidad de que en este caso pueda producirse algún accidente fortuito. Está claro que se trata de un acto terrorista deliberado", comentó su responsable, Andri Yusov, en la televisión ucraniana. Una vez que se resuelvan todas las dudas se verá el presente y el futuro de los mercenarios.

David Gómez, analista de El Orden Mundial, explica a 20minutos que hay que distinguir dos partes: "Los combatientes que están ahora en Bielorrusia tras el motín fallido es probable que intenten salir de allí y la compañía se disuelva sin Prigozhin o que un pequeño grupo intente encabezar algún tipo de revuelta, aunque esto es bastante complicado". Por otro lado, dice Gómez, en África "la presencia de Wagner es muy importante" y Rusia "no parece que vaya a renunciar a la influencia que le proporciona el grupo". En este sentido puede haber "un cambio de liderazgo o que pasen a estar controlados directamente por el Estado ruso, con una nacionalización del grupo".

¿Será sin Prigozhin menos importante el grupo para Putin? "Ya lo estaba siendo desde la rebelión", desarrolla Gómez. "En estos meses hemos visto cómo el Kremlin ha ido dando más peso a sus hombres más leales y purgando a gente afín a Wagner", añade. Los mercenarios, por tanto, "estaban dejando de ser relevantes" y este golpe "es muy grande porque amenaza la propia existencia" del bloque. En Ucrania, no obstante, "no va a influir demasiado" la muerte de Prigozhin. Lo que sí puede perder Rusia es "el equilibrio entre diferentes facciones", que Putin "era capaz de controlar". Ahora, desarrolla Gómez, Moscú "tendrá que fiarlo todo a los hombres más leales" al presidente y no tanto a los mercenarios, "que representan el ala más dura".

Aunque la fecha exacta de cuándo comenzó Wagner a funcionar no está clara, su relevancia internacional empezó en el año 2014 durante el conflicto en el Donbás, en el este de Ucrania, y durante la anexión rusa de la península de Crimea. En ese año también participaron en la guerra civil siria junto a las tropas del presidente Bachar el Asad. No obstante, aunque su función militar es la principal, no es la única.

"Prigozhin ha financiado diferentes actividades, todas destinadas a hacer el trabajo sucio al Kremlin para que puedan negar su participación", expresó en su momento Mira Milosevich, investigadora del Real Instituto Elcano, que añade que son conocidos por la construcción en San Petersburgo de "las fábricas de trols y bots que realizan campañas de desinformación" en todo el mundo.

En este sentido, Estados Unidos ya sancionó a Prigozhin por su papel en la campaña de interferencias y desinformación, especialmente contra la candidata demócrata Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales de 2016 que ganó el republicano Donald Trump. No es el único sitio donde se le acusa de intervenir en procesos electorales. Varias investigaciones apunta a campañas de desinformación en Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y Madagascar.

El Gobierno ruso ha tratado en estos años de tomar distancia con las supuestas actividades de Wagner, que describían como actos de una compañía privada que nada tenía que ver con ellos. Sin embargo, el motín ha servido para romper con esa estrategia. "Desde el principio Wagner ha dependido de las Fuerzas Armadas, del FSB (heredero del KGB), de GRU (la inteligencia militar) y del propio Putin", aseguró Milosevich. El propio mandatario ruso ha reconocido que han dado a Wagner 86.000 millones de rublos (más de 900 millones de euros) durante la guerra en Ucrania.

Mapa del Grupo Wagner en el mundo. Carlos Gámez

También ha sido y es relevante el papel de Wagner en África, precisamente donde se encontraba Prighozin justo antes de su muerte. Allí su labor es bastante diversa: formación de militares, batallas junto a Ejércitos regulares o grupos armados, combatir a terroristas en el Sahel y dar seguridad personal a algún gobernante. "Se estima que tienen en torno a 5.000 mercenarios en todo el continente", afirma a este medio David Soler, analista de África subsahariana y fundador del portal África Mundi, que añade que las cifras podrían ser mayores. "Solo en República Centroafricana hay entre 1.000 y 2.000 personas afincadas", agrega.

En muchos de estos casos la remuneración por sus actividades se realiza mediante la explotación de recursos naturales: desde minas de oro hasta derechos para tala de madera. "Ese dinero va a Wagner, pero también al Kremlin", dice Soler. "Una investigación de la CNN demostró la salida de 16 aviones con toneladas de oro que iban de Sudán a Rusia y al final les servía para financiar la guerra". Estas concesiones gubernamentales fuera de la ley acaban generando un cierto control sobre las económicas de estos países. Ahora sin su líder, el grupo paramilitar... ¿tendrá que refundarse?