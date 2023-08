Roberto Leal, objetivo de los piropos de Beatriz Rico e Ivonne Reyes en 'Pasapalabra'

Este miércoles, Pasapalabra cambió de los invitados que acompañaron a Fer y Moisés en su búsqueda del bote, acumulando el máximo de segundos posibles.

Dos de las caras nuevas del concurso fueron Beatriz Rico e Ivonnne Reyes, que no dudaron en piropear a Roberto Leal en su presentación en el concurso de Antena 3.

"Estoy muy contenta de estar aquí y de verte de nuevo. Estás cada día más joven, más guapo, más atractivo, es una cosa...", le dijo al presentador sevillano a la invitada del equipo naranja.

"¡Pero esto que es!", exclamó el conductor del programa de Antena 3 tras escuchar a la actriz. "Esto es el veranito", le respondió la invitada. "Pues nos vamos a echar piropos como a las palas, uno al otro: ¡Guapa tú!".

A continuación pasó a presentar a los invitados del equipo azul, liderados por Ivonne Reyes, que le pidió a Leal que la besara, en las mejillas, para saludarla.

"Ese olor... lo siento Beatriz, pero lo tengo más cerca", le dijo la presentadora a la actriz. "No te pases", le respondió Rico, provocando las carcajadas del sevillano.

"Siempre te tiro los tejos, pero con todo el respeto a tu esposa, esto es entre amigos", aclaró Reyes. "Estoy bella, simpática, divertida, inteligente, me he leído todos los libros como Fer, me paso todo el día estudiando, una cosa...", comentó entre risas la venezolana.