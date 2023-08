Marta Riesco se mete con Olga Moreno, exmujer de su exnovio, Antonio David: "Ella no me cae bien"

Olga Moreno ha confirmado a la revista Semana que ha iniciado los trámites de divorcio de Antonio David, además de que ha encontrado un un hombre que le da su sitio, el representante de famosos Agustín Etienne, con quien lleva casi un año de romance.

A estas declaraciones ha respondido, la expareja de Flores, la reportera Marta Riesco. Critica veladamente a Moreno por dar exclusivas, mientras que ella, que no ha hablado ni ha participado en ningún reality (al contrario que Olga, recuerda Riesco, que lo hizo en Supervivientes) es la que se lleva las críticas por lo que dice. Y afirma rotunda que no es santo de su devoción: "Olga no me cae bien".

También le ha lanzado un dardo a Antonio David por sus recientes declaraciones afirmando que no quiere saber nada de mujeres. Según Marta, no es difícil de entender, porque dada la personalidad de él, no encontrará nunca "a nadie que le quiera tanto como yo".

Finalmente, no deja títere con cabeza y habla de la hija de su ex, Rocío Flores entonando una canción de Luz Casal. "Igual que yo a ella no le importo nada, ella a mí no me importa nada de nada".