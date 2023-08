Olga Moreno, exmujer de Antonio David Flores, reaparece muy enamorada: "Agustín Etienne encaja muy bien en mi mundo "

La revista Semana publica en su edición de hoy una entrevista con la exmujer de Antonio David Flores y ganadora de Supervivientes en 2021, Olga Moreno.

La ex mujer de Flores, de 47 años, se separó de este hace un año y poco después comenzó una relación con Agustín Etienne, representante de famosos como Belén Esteban, con quien trabajó durante una década. Olga asegura que en él ha encontrado la felicidad: "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz".

Moreno hace estas declaraciones tras meses de estar fuera del circuito social y del foco mediático. Dice que se ha apartado "para conseguir la paz y la tranquilidad de la que disfruto ahora".

Agustín Etienne, que fue hace tiempo novio de Arantxa de Benito, ya ha entrado en la familia de Olga y, según las palabras de ella, ha caído muy bien: "A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente", reconoce. Ella, ewn cambio, no conoce a sus suegros, porque estos viven en Argentina, de donde es Agustín.

En la entrevista, Moreno hace balance del último año vivido, en el que ha cerrado la tienda de moda que tenía en Málaga, su ciudad, y ha iniciado los trámites para divorciarse de Antonio David Flores.

Olga estuvo unida 21 años y casada durante 13 con el que fuera guardia civil y colaborador de Mediaset. Ambos tuvieron una hija, Lola, que tiene 9 años. Con ellos han vivido durante los últimos diez años los hijos que Antonio David Flores tuvo con Rocío Carrasco, Rocío, de 26 años y David, de 24, que no tienen trato alguno con su madre.

Olga Moreno apoyó a su exmarido en todos los procesos judiciales que Rocío Carrasco ha emprendido contra él, entre otros, denuncias por malos tratos. Y ha tratado a sus hijos como propios, según ha defendido en muchas ocasiones.

En 2021, ganó Supervivientes y su marido la esperaba en el plató para felicitarla y besarla. Poco después llegó el distanciamiento y la separación.

Él ha vivido durante un largo periodo con la periodista y reportera Marta Riesco, aunque la pareja ya ha roto.