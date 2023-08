El acusado del crimen de Santuario, en Córdoba, participó en 'First Dates'

Entró en un bar del barrio de Santuario, en Córdoba, junto a un amigo y, cuando el jefe salió a tirar la basura, le asestó 27 puñaladas. Eloy, exmilitar y de 44 años, fue presuntamente el responsable de la posterior muerte de su acompañante, de la misma edad, después de haber participado en junio en el programa para buscar pareja First Dates. Su víctima falleció por las heridas al día siguiente del ataque.

Todo ocurrió el pasado 16 de agosto en Santuario, en la plaza del Escultor García Rueda. El hombre, cuando vio que su exjefe (había trabajado en el local) salía del establecimiento, entró en la cocina y cogió un cuchillo de grandes dimensiones. Sin mediar palabra atacó a su acompañante. Según diarios locales como Cordópolis del Diario.es, un cliente que se encontraba en la terraza le tiró una banqueta para ver si paraba pero hasta que el dueño del local no le gritó no dejó de apuñalar a la víctima.

Según las últimas informaciones del Día de Córdoba, el Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad, en funciones de guardia, decretaba este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Eloy, que posteriormente ingresaba en el módulo de psiquiatría del centro penitenciario de Alcolea. Al parecer, el exmilitar padece algún tipo de trastorno mental.

Su paso por televisión

Su paso por la televisión se ha conocido de manos de los vecinos de Santuario. El hombre estuvo en el programa de citas de Carlos Sobera el pasado junio, donde tuvo un encuentro con una sevillana. "Yo he sido militar seis años de mi vida. Estuve en la unidad canina de seguridad y adiestraba perros para el Ejército. El contrato acabó y decidí seguir mi vida fuera del ejército", contaba. "Siempre he tenido cosas esporádicas, así que quiero algo formal. Soy una persona casera y como prácticamente no salgo a la calle, no tengo la oportunidad de conocer a nadie", le decía a Carlos Sobera.

Su encuentro no salió bien. La sevillana, de 40 años, no quiso conocer a Eloy, ni siquiera seguir con la cena. Eloy la invitó a levantarse: "Si no vamos ni a hablar, es mejor que nos vayamos". Tras criticar la actitud de la mujer, se ofreció ante las cámaras para un nuevo encuentro: "Chicas de España, deciros que estoy buscando a una mujer que sea educada, que podamos sentarnos en una mesa y tengamos una conversación, aunque no nos gustemos".