Queda atrás otro verano fugaz. Damos la bienvenida al nuevo curso... y qué bienvenida, porque la rentrée literaria trae a partir de septiembre títulos prometedores. Llegan por fin algunos libros muy esperados desde hace un tiempo, así que, pasadas las vacaciones y atrapados de nuevo en el mundo real, a los lectores no nos queda otra que conservar el placer entre tanta obligación: volvemos a buscar huecos en el día para subrayar, doblar o conservar intactas las páginas de esos libros que posiblemente pasen a formar parte de nuestros estantes y conversaciones.

Destacan algunos lanzamientos de Anagrama, como el regreso de Ian McEwan con Lecciones; el tercer y último volumen de los Diarios de Rafael Chirbes o la publicación de una obra mayor de nuestra literatura: Usos amorosos de la postguerra española, de Carmen Martín Gaite. Además, tras el éxito de La señora Potter no es exactamente Santa Claus, Laura Fernández vuelve con una selección de cuentos recopilados en su libro Damas, caballeros y planetas, editado por Random House; y Xavi Puig debuta con La mejor persona, una novela que apunta alto de la mano de Temas de hoy.

Cabe mencionar otras publicaciones, como Soy fan, de Sheena Patel (Alpha Decay); No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina (Seix Barral); Una pequeña fiesta llamada Eternidad, de Gabriella Wiener (La Bella Varsovia) o Nada es verdad, de Verónica Raimo (Libros del Asteroide). Títulos que estarán disponibles en las librerías casi a la par que las diez recomendaciones en las que profundizamos a continuación.

1. 'Te di ojos y miraste las tinieblas'. Irene Solà. Anagrama. Traducción de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera.

Cubierta de 'Te di ojos y miraste las tinieblas', libro de Irene Solà. ANAGRAMA

Mujeres que conversan y ríen y que también están muertas. Mujeres que conviven en la misma casa aislada, Mas Clavell, situada en una montaña de las Guilleries. Joana, Bernadeta, Margarida y Blanca pertenecen a distintas generaciones, pero miran juntas al presente. Recuerdan cuando las rodeaban lobos, bandoleros y maquis. Son fantasmas. Irene Solà presenta en castellano Ti di ojos y miraste las tinieblas, un libro que publicó en catalán la pasada primavera y cuya historia transcurre en un solo día. Narrada desde el lado de los difuntos, bebe del folclore, la magia, la leyenda y los demonios, un imaginario de fantasía que no resulta extraño atribuir a Solà, autora de la aclamadísima novela polifónica Canto yo y la montaña baila (Premio Llibres Anagrama de Novela 2019), el poemario Bèstia (Premi de Poesia Amadeu Oller 2012) y la novela Los diques (Premio Documenta 2017).

2. 'Las despedidas'. Jacobo Bergareche. Libros del Asteroide.

Cubierta de 'Las despedidas', novela de Jacobo Bergareche. ASTEROIDE

Solo una decisión hace falta a veces para que tu vida no se parezca en nada a la de ayer. Basta con una pizca de atrevimiento o de arrepentimiento, porque un paso atrás, sorprendentemente, también puede llevarte por lugares que nunca esperabas transitar. Algo así sucedía en Los días perfectos -cuando el descubrimiento llega con el rechazo ajeno- y algo así ocurre en Las despedidas -cuando las respuestas las posibilita el reencuentro-. Tras el éxito de su último libro, el escritor Jacobo Bergareche publica dos años después una historia en la que un hombre, Diego, se topa por casualidad con una mujer que décadas atrás le ayudó a superar un trauma. Quiere acercarse a ella, pero no sabe cómo: esto supondría contarle a su pareja, Claudia, cómo se conocieron. Bergareche regresa con una novela distinta, pero que también nada en la conflictividad de los vínculos, tocando la pasión, la pérdida y el recuerdo.

3. 'Maldeniña'. Lorena Salazar Masso. Tránsito.

Cubierta de 'Maldeniña', libro de Lorena Salazar Masso. TRÁNSITO

"Hija Cristina se asoma sobre ella como si fuera una taza de chocolate: da un par de vueltas alrededor de ella, la huele, busca detrás de las orejas, se asoma sobre sus ojos y allí se queda un rato. Luego dice: Tiene maldeniña". Tránsito edita la segunda novela de Lorena Salazar Masso, Maldeniña, una historia dolorosa y repleta de silencios y asunciones. En sus páginas, la autora vuelve a explorar el plano familiar: aparecen una niña, un padre ausente y una tía que se tiñe el pelo de rojo. También un cantinero que cría cerdos, un hotel y una loca que cuenta casas. Todo esto y más después de la buena acogida de Esta herida llena de peces, novela en la que la escritora colombiana retrata a una madre blanca que viaja con su hijo negro por un río del pacífico hacia un destino trágico.

4. 'El hijo predilecto'. Yuko Tsushima. Impedimenta. Traducción de Tana Oshima.

Cubierta de 'El hijo predilecto', de Yuko Tsushima. IMPEDIMENTA

Koko es la protagonista de esta historia. Madre de una niña a la que ha criado sin ayuda durante once años, planta cara al peso de la soledad y los dictámenes sociales en la ciudad de Tokio. Ha pasado, como otras de las mujeres de Yuko Tsushima, por el divorcio, la exploración de la identidad y las incógnitas eternas del amor y la sexualidad. Impedimenta publica ahora esta obra de una de las autoras japonesas más reconocidas de su época, ganadora en 1978 del Premio de Literatura Femenina de Japón, además del Premio Noma, el Premio Izumi Kyōka de Literatura o el Premio Tanizaki. The New York Times la definió como "una de las más importantes escritoras de su generación".

5. 'Otaberra'. Elisa Victoria. Blackie Books.



Cubierta de 'Otaberra', libro de Elisa Victoria. BLACKIE BOOKS

El año 1989 pertenece al pasado, pero Renata siempre vuelve a él. El paso del tiempo se paró en Otaberra. Y el resto de la historia queda en el interior de este libro de cubierta azul eléctrico -porque todas las que consigue Blackie Books son llamativas y hermosas-, corto y prometedor. Es el tercero de Elisa Victoria, autora deVozdevieja (2019) y El evangelio (2021). En palabras de Enrique Vila-Matas: "Es una novela única y muy bien armada, donde las palabras de amor trabajan como un luto. Y donde Elisa Victoria, en admirable audacia, detiene el tiempo para escribir y cantar, sin presente, como una Billie Holliday de la literatura".

6. 'El cielo de Lima'. Juan Gómez Bárcena. Seix Barral.

Cubierta de 'El cielo de Lima', libro de Juan Gómez Bárcena. SEIX BARRAL

La primera novela de Juan Gómez Bárcena, publicada hace casi una década, vuelve a estar disponible gracias a Seix Barral. El cielo de Lima (Premio Ojo Crítico de Narrativa 2014 y Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa 2015) cuenta las peripecias que dos jóvenes peruanos, José Gálvez y Carlos Rodríguez, atraviesan al conseguir enamorar, a través de una larga correspondencia, a su idolatrado Juan Ramón Jiménez de una mujer ficticia, Georgina, que se convierte en una protagonista más del relato. Más allá de esta historia cargada de impostura -ningún personaje es del todo sincero- y amor por la literatura, destaca el uso del lenguaje, que entremezcla formas del pasado y del presente. Gómez Bárcena es autor de títulos como Ni siquiera los muertos (Sexto Piso, 2020) y Lo demás es aire (Seix Barral, 2022).

7. 'Una nueva vida'. Lucía Berlín. Alfaguara. Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino.

Cubierta de 'Una nueva vida', libro de Lucía Berlín. ALFAGUARA

Por desgracia, y como sucede con otras grandes voces, el talento de Lucia Berlin fue valorado después de su muerte. En concreto, diez años más tarde, con la publicación Manual para mujeres de la limpieza, libro que aúna algunos de los relatos que sacaron a la autora estadounidense del desconocimiento. Ahora su hijo Jeff ha condensado en Una nueva vida -también editado por Alfaguara- un total de quince textos inéditos en castellano, entre los que hay ensayos, artículos y extractos de diarios.

8. 'El infinito en un junco'. Edición gráfica. Tyto Alba e Irene Vallejo. Debate.

Cubierta de 'El infinito en un junco', edición gráfica publicada por Debate. DEBATE

El indiscutible éxito de El infinito en un junco se traduce en la carrera internacional que registra desde su lanzamiento, en 2019. Traducido a 35 idiomas y con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, este precioso libro sobre los libros pasa a serlo todavía más con la incorporación de las acuarelas de Tyto Alba a las palabras de la escritora Irene Vallejo, ganadora, entre otros, del Premio Nacional de Ensayo y el Premio Ojo Crítico de Narrativa. Este otoño, la editorial Debate adapta al cómic este ensayo dedicado a la historia de la lectura desde que los egipcios descubrieran el potencial de un junco al que llamaron papiro.

9. 'Dios fulmine a la que escriba sobre mí'. Aura García-Junco. Sexto Piso.

Cubierta de Dios fulmine a la que hable sobre mí, libro de Aura García-Junco. SEXTO PISO

Aura García-Junco publica Dios fulmine a la que escriba sobre mí, un libro a caballo entre el ensayo y la narrativa personal que sirve a la autora para reflexionar sobre la relación que mantenía con su padre, el escritor y promotor cultural H. Pascal. Tras su fallecimiento, en 2019, la escritora se sumerge en un ejercicio de introspección que pasa por cuestiones como el cambio generacional, el feminismo, las tensiones entre padres e hijas, la herencia, las bibliotecas personales o la autopublicación. "Empiezo esta investigación con la esperanza de recorrer su vida de libro cerrado para, una vez pagada la deuda, iniciar un capítulo nuevo", explica García-Junco a Sexto Piso.

10. 'Querido capullo'. Virginie Despentes. Literatura Random House. Traducción de Robert Juan-Cantavella.

Cubierta de 'Querido capullo', nuevo libro de Virginie Despentes. PENGUIN RANDOM HOUSE

Parece que todo está dicho y, entonces, Despentes demuestra que siempre se puede ir un paso más allá. Introducirse en su obra -literaria, filosófica y fílmica- es sinónimo de entrar en conflicto con el entorno y con uno mismo. No tiene reparos en demostrar, con claridad y dureza, lo incómodo que resulta aceptar que esta vida está llena de matices -por encima de lo que socialmente situamos en el bien y en el mal- y que todos, sin excepción, somos seres complejos y contradictorios. En su novela Querido capullo, la escritora francesa plantea interrogantes que giran en torno a la empatía, la violencia y la amistad. En ella aparecen un hombre 'cancelado', una actriz olvidada y una joven que afirma haber sido víctima de una agresión sexual; y se abren debates sobre el #MeToo, los feminismos, las redes sociales, las adicciones y, en definitiva, varios de los discursos sobre los que se sustenta nuestra época.