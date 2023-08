Eros Ramazzotti confirma su relación con Dalila Gelsomino, 25 años menor que él: "Vivamos este amor hasta el final"

El artista Eros Ramazzotti de 59 años está enamorado de nuevo y no ha querido esconderlo. Los rumores de la relación con la joven Dalila Gelsomino de 34 años, que llegaban meses atrás, se han confirmado a través de una publicación del italiano en su Instagram.

Eros y Dalila ya dejaron verse juntos en abril por la estación de Atocha, en Madrid, según las imágenes que publicaron varios medios en su momento. Una pequeña pista sobre la que el italiano no quiso pronunciarse. "Solo puedo decirte que estoy en una etapa de mi vida llena de amor", aseguró el cantante de Otra como tú a LOC, en marzo de 2023.

Después de una larga carrera musical y amorosa, Eros ha vuelto a encontrar el amor junto a la joven italiana. Así lo ha dejado ver a sus seguidores de Instagram con la publicación de una imagen en la que aparecen los dos tortolitos a punto de darse un beso. Su exmujer Michelle Hunzinker; Claudia Galanti, con la que el italiano vivió un romance y última esposa; Marica Pellegrinelli, quedarían más que superadas para el artista.

"No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites. También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconocido. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo", es la declaración de amor que el cantante ha dedicado a su nueva novia en Instagram.

En palabras del diario italiano Corriente della Sera, Dalila se crio en Milán, en la ciudad de la moda, aunque la pasión por el modelaje le llegó después de probar con la interpretación. Ahora se dedica a la organización de eventos desde México, donde se mudó en 2016.

La joven, que ha acompañado al afamado artista durante su último tour, también se ha hecho eco en las redes sociales y ha publicado unas imágenes que dejan más que clara la complicidad que existe entre ambos.

"Eres amable, humilde, loco, agradable... Con una nobleza que desarma. Tienes los pies en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro contigo, si quisiera. Para mí, ha sido un regalo acompañarte en tu gira Battito Infinito y haber tenido la suerte de presenciar tanto arte. Eres grande, mi amor. Ahora, que venga el huracán", fueron las palabras que la de Milán dedicó al artista junto a vídeos y fotografías de algunos de los conciertos.