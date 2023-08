Tu horóscopo diario: lunes 21 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 21 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza una semana para ti que va a ser más batalladora o incluso conflictiva y las influencias planetarias serán algo más difíciles, aunque eso no significa que vaya a ser desafortunada o de graves problemas. Si a partir de hoy vuelves de nuevo al trabajo quizás tengas que enfrentarte con dificultades inesperadas.

Tauro

La magnífica influencia de Júpiter te hará triunfar sobre problemas y preocupaciones que se te presentarán hoy y se seguirán presentando a lo largo de la semana. Tendrás la sensación de ir caminando por un camino lleno de piedras, pero también las vas a poder ir apartando con éxito y a veces incluso con facilidad.

Géminis

Hoy comienza una semana que va a estar marcada por numerosas disonancias planetarias, aunque por fortuna ninguna de ellas será grave. Sin embargo, tu gran habilidad y listeza te hará salir airoso de las dificultades que vayan apareciendo en tu camino. Escucha la intuición, estos días la vas a tener muy grande.

Cáncer

Esta semana que hoy comienza no será demasiado armoniosa desde el punto de vista planetario y en tu caso esto se reflejará en algunas tensiones o turbulencias en tu vida sentimental y familiar, riesgo de desencuentros con las personas a las que más quieres, aunque sin importancia. No veas malicia donde no la hay.

Leo

Todo irá bien y continuarás con tu buena racha de éxitos y realizaciones, sin embargo, estarás serio, pensativo o preocupado, incluso aunque no tengas una razón sólida para ello, como si sospecharas que algo muy malo va a venir muy pronto y todo lo que has ido logrando podría caerse al suelo como un castillo de naipes.

Virgo

Comienza una semana alegre, positiva o ilusionante para ti quizás porque ya vuelves de nuevo al trabajo o, en su caso, porque sabes que vas a hacerlo muy pronto. Habitualmente para ti el tiempo de vacaciones no suele ser una época demasiado dichosa o feliz, pero todo cambia cuando regresas de nuevo a la batalla diaria.

Libra

La Luna se encuentra hoy en tu signo y te será de gran ayuda para poder canalizar felizmente tus sentimientos y afectividad. Disfrutarás de momentos felices en el ámbito familiar y sentimental e incluso podrás solucionar algún pequeño conflicto que permanecía latente. Hoy será un día de concordia y triunfo del corazón.

Escorpio

Hoy comienzas una semana muy apasionada y de gran actividad, pero el problema estará en poder canalizar adecuadamente esa actividad y ese gran impulso, porque las influencias astrales no van a ser demasiado armoniosas y eso podrías notarlo de forma especial en el terreno sentimental, donde vas a tener altibajos.

Sagitario

Debido a influencias astrales un poco adversas comienzas una semana de mayor inestabilidad o altibajos, con una tendencia a dispersar tus energías, a centrar todo tu esfuerzo en asuntos que no tienen demasiada importancia, y, sin embargo, a ser más pasivo en asuntos por los que deberías haber luchado intensamente.

Capricornio

Comienzas una semana que estará marcada por muchas disonancias planetarias, una semana difícil en la que van a surgir un gran número de problemas, aunque la gran mayoría serán de poca importancia. Si esta semana vuelves de nuevo al trabajo te vas a encontrar con una situación muy agobiante que no te esperabas.

Acuario

Esta semana que hoy comienza los planetas se encontrarán formando aspectos algo más adversos que estos días atrás. En tu caso esto no te va a traer grandes infortunios ni problemas, pero te volverás más radical e intransigente en tu forma de pensar y de hacer las cosas, perderás un poco la visión objetivas de las cosas.

Piscis

Hoy el día se presenta positivo para ti, pero en muchos casos no porque realmente lo sea sino porque tú mismo te fabricas tu propio paraíso terrenal y te niegas a ver el lado malo o mezquino de las personas o de las cosas. Pero debes tener cuidado, hoy caminas felizmente, pero algo malo podría salirte al paso sin esperarlo.