Jeanette reivindica su rebeldía: "No exactamente como Amaral, pero voy a sacar pecho para que la noche sea mágica"

Jeanette ha reivindicado este sábado en un concierto lleno de nostalgia en el Festival Internacional de Verano de El Escorial su saber hacer tras cincuenta años como intérprete y compositora de éxitos como Porque te vas, Soy Rebelde o Frente a Frente.

Durante una hora y media, y acompañada de una orquesta de guitarra, bajo, batería, saxofón y dos teclados, la voz dulce y melancólica de la cantante nacida en Londres en 1951 ha llenado el Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Como artistas invitados ha llevado a Miguel Ángel Carreño "Micky" (de Los Tonys) y a la cantante Chloé Bird.

"No exactamente como Amaral, pero voy a sacar pecho para que la noche sea mágica", ha prometido Jeanette a una audiencia compuesta por una mayoría de seguidores de su generación, pero también por otros más jóvenes, que han disfrutado una actuación que ha comenzado y terminado con Porque te vas, compuesta por José Luis Perales.

Esta canción supuso un punto de inflexión en la carrera de Jeanette, cuando Carlos Saura la usó para su película Cría cuervos, ganadora del Festival de Cannes en 1976 y llegó al número uno en varios países del mundo.

La intérprete hispano-británica se ha mostrado agradecida porque la reciente noticia falsa del fallecimiento de Perales se quedara en un susto y ha recordado que ha trabajado con "grandes compositores" de los que "nos quedan muy pocos", ha lamentado.

Se ha referido sobre todo al trabajo de Manuel Alejandro, que compuso y produjo el considerado gran disco de madurez de Jeanette, Corazón de poeta (1981).

De este álbum ha interpretado, además de la canción que le da nombre, El muchacho de los ojos tristes y Frente a frente, que la cantante ha reconocido como su favorita del álbum desde que Manuel Alejandro le enseñó sus composiciones.

Alejandro fue también el autor de Soy Rebelde, con el que Jeanette cambió el registro más pop y folk con el que comenzó su carrera por la balada, y que fue un enorme éxito en España y Latinoamérica. Precisamente su actual gira lleva el nombre de este tema.

Tema dedicado a su marido

La cantante se ha emocionado cuando ha dedicado a su marido, fallecido en agosto del año pasado, la canción Ojos en el sol. "Hace un año que me quedé viuda, y mi marido fue incinerado aquí en El Escorial, por eso una parte de mí está aquí también", ha relatado en recuerdo de László Kristof, con el que se casó con 17 años.

Jeanette Anne Dimech, hija de madre canaria y padre belga, fue criada entre Inglaterra y EE.UU. antes de que el divorcio de sus progenitores la trajera por primera vez a España. En su idioma natal ha cantado esta noche los clásicos Blue Suede Shoes, de Elvis Presley, These Boots Are Made for Walkin, de Nancy Sinatra, y San Francisco Bay Blues.

De sus inicios más remotos como cantante, Jeanette ha recordado al grupo Pic-Nic, con el que salió al mercado Cállate, niña, escrita por ella misma, y que le ha servido para recordar a la audiencia que ella también es compositora.