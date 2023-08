Norma Duval opina sobre el 'topless' de Eva Amaral en Sonorama: "Antes nadie se rasgaba las vestiduras"

Norma Duval fue la primera invitada de La última noche en Telecinco durante la noche del viernes. Allí, tras hablar sobre su familia y emocionarse, tocó "mojarse" sobre temas polémicos actuales, como fue el caso del topless de Eva Amaral en el festival Sonorama.

La que fuera primera vedette en Francia y una importante artista en España, dejó clara su postura tras oír el discurso de Amaral: "Yo nunca he tenido miedo de decir lo que pienso. He vivido en un país que me ha permitido decirlo siempre".

Además, recalcó que Amaral "lo ha hecho muy bien", y se extrañó porque actualmente no fuera algo más normal poder enseñar el pecho de una mujer con plena libertad.

Norma Duval, sobre Eva Amaral: "Ha hecho muy bien, yo creo que ya hoy en día... ¿no se puede enseñar el pecho de una mujer? Lo hemos enseñado en plena Transición y no ha pasado nada". #LaÚltimaNoche pic.twitter.com/vEVySrpVeC — La última noche (@laultimanochetv) August 18, 2023

"Tú viviste en una España de apertura, ¿crees que ahora hay más cerrajón?", le preguntó Sandra Barneda a la invitada. "En ciertas cosas ha retrocedido. Cuando salimos del Franquismo nadie se rasgaba las vestiduras para desvestirse", contestó ella.

Eso sí, aclaró que "lo único que le duele son las muertes de tantas mujeres cada día". "¿Cómo no somos capaces de frenar esto?", preguntó retóricamente posicionándose en contra de las muertes machistas.