Karavana, el grupo que nació en la pandemia que se ha vuelto el rey de los festivales

Karavana ha pasado en pocos años a estar en el cartel de muchos festivales de música en España. Formado por Fabián Ferro, Jaime Sánchez, Gonzalo Boatas y Emilio Soriano, sus ritmos poperos han interesado desde bien pronto a miles de oyentes.

El grupo nació en Madrid en plena pandemia con el objetivo solamente de divertirse. Gracias al éxito que pronto cosecharon, decidieron dedicarse a la que había sido su afición, y comenzar una carrera musical.

Así, publicaron su primer álbum Muertos en la disco. Con temas como 'Strokes', 'Madrid' o 'Qué putada', Karavana ha llenado numerosos escenarios hasta la fecha, colgando hasta el cartel de 'completo' en ciudades como Sevilla y Granada.

Los cuatro amigos acumulan millones de escuchas en Spotify y en otras plataformas digitales con sus temas formados por "guitarras sucias y temas cursis".

Pese a que Karavana nació en la capital española, está formada por tres sevillanos y un gallego: Fabi (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería).

La banda pertenece a Vanana Records, y por su obsesión a The Beatles y Elvis han conseguido hacer canciones pegadizas inspiradas por grupos como The Strokes, The Vaccines o Wallows.

Karavana sigue creciendo y dándose a conocer por temas como su cover 'Tití me preguntó', de Bad Bunny. Su gira de festivales continúa por segundo año en eventos como San San Festival, Sonorama, Granada Sound y BIME Live