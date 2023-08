Pisos okupados a la venta desde 7.000 euros: qué debes saber antes de comprar

La okupación de las viviendas es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los propietarios inmobiliarios, pero más allá de su lucha contra los allanadores, se abren otras opciones.

Tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, existen a la venta casas con okupas que salen a la venta por precios muy competitivos, siempre y cuando asuman el desalojo de los okupas.

Idealista cuenta con más de 200 viviendas okupadas que están a la venta por unos precios que parten de los 7.000 euros, de diversas tipologías, como chalés con cinco dormitorios o céntricos pisos.

Antes de comprar una casa okupada, debes hacerte algunas preguntas y poder responderlas:

Infórmate todo lo posible sobre la casa: su estado actual, si tiene cargas añadidas...

Busca o solicita información acerca del okupa: quién es o si está en ficheros de morosidad.

Infórmate sobre el dueño actual de la vivienda: si es un particular o un banco. En este último caso, es fundamental indagar si ya existe un proceso penal en curso contra los okupas.

Contacta con un abogado especializado en okupaciones: el letrado te ayudará a entender tus derechos y a tomar las medidas necesarias para desalojar a los okupas de la propiedad.

Hay que tener en cuenta que los bancos no conceden hipotecas para este tipo de casas, ya que no pueden tasarla, al no poder visitarla, y por lo tanto habrá que pagarlo todo de golpe.

Estas son las ventajas de comprar una casa de okupas: