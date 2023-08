Malú habla por primera vez tras romper con Albert Rivera: "Crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da"

La cantante Malú ha sido entrevistada por la revista Elle España, en la que es su primera reflexión pública tras la ruptura con el padre de su hija, Albert Rivera. El expolítico ha sido visto durante este verano con dos mujeres distintas en situación acaramelada, aunque la cantante no se pronuncia sobre ello, probablemente porque la conversación con la revista tuvo lugar antes de que se conocieran las relaciones de Rivera.

Malú sí responde a la pregunta sobre su separación, que se confirmó la primavera pasada. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

"Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, -añade la cantante-, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".

Malú y Albert Rivera en una imagen de archivo. JLVM / GETTY IMAGES

Malú, que ha estado cuatro años con el expresidente de Ciudadanos, con quien tuvo hace tres años a Lucía, dice seguir creyendo en el amor. "No solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... Creo en la pureza del amor. Hay quien dice que una madre es capaz de levantar un camión si su hijo está debajo. Esa frase ya lo dice todo. El amor mueve el mundo".

Precisamente, la maternidad ocupa un espacio importante en la entrevista. Para ella, ser madre es "que tu vida se vuelve a llenar de primeras veces, que todo eso que has olvidado, de repente, regresa. Vuelve a ser la primera vez que conoces un sitio o que te comes una pera... Vuelves a empezar. Ser madre, además, te quita todas las tonterías de encima. Si en ti había una pizca de egoísmo, se acaba completamente, porque ya tu vida es para otra persona, para un ser humano en miniatura. Creo que no hay nada más puro ni más bello que un hijo".

El balance que hace Malú entre vida artística y vida personal es muy satisfactorio. "Ha habido de todo, porque ha sido una carrera de muchísimo aprendizaje. He tenido caídas, levantadas... No ha resultado sencillo, pero sí muy enriquecedor... Es la vida".

Y afirma orgullosa: "Todas mis experiencias, con sus aciertos y errores, son las que han hecho que, a día de hoy, esté donde estoy, piense como pienso y sienta como siento".