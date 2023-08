Mario Casas cuenta lo que le hicieron sus padres por nacer "feo": "No me sacaban a la calle"

El conocido actor Mario Casas se ha convertido en un sex symbol desde que saltó a la fama cuando interpretó a Hache en A tres metros sobre el cielo. No es solo un ídolo adolescente. Desde que debutó en la gran pantalla en 2010, Casas no ha dejado de crecer en el mundo del cine. En los últimos años, ha participado en varias producciones, ha ganado un Goya e incluso ha dirigido su primera película: Mi soledad tiene alas.

Sin embargo, el actor siempre ha estado ligado a su físico, puesto que muchos de los españoles lo consideran un hombre muy atractivo. Así lo ha planteado Victoria Martín, más conocida como Living Postureo, en un podcast para Podimo. "Cuando tú naces guapa o guapo, todo es maravilloso. La vida es increíble, ¿o no?", le preguntó al intérprete.

La respuesta de Casas no dejó indiferente ni a Victoria. "No me sacaban a la calle, esto también es real", comenzó explicando el actor. Y es que, según cuenta, cuando era bebé no era muy agraciado a ojos de sus padres. "Salí deformado. Mi madre siempre cuenta que estaba a punto de parir y estaban viendo una serie de la época y ponían los últimos capítulos", comenzó explicando Mario.

En ese preciso momento, la madre del protagonista de El inocente se puso de parto, lo que provocó complicaciones en el nacimiento de Mario, por lo que, tuvo que salir con fórceps. Según cuenta Casas al citado medio, el joven salió "muy deformado" con la cabeza "apepinada" y era "como el monstruo de Los Goonies".

Por si fuera poco, el intérprete de Contratiempo también confiesa que los familiares le rechazaron por su aspecto. "Os ha salido feo", dijo un tío suyo cuando le vio. "Estuvieron meses sin sacarme. Empezaron a sacarme como a los dos o tres años", asegura Mario entre risas.