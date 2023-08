Pink cambia la letra de una canción sobre Britney Spears en pleno concierto para apoyar a la artista

Pink ha tenido un bonito gesto con Britney Spears. La artista ha hecho un sutil cambio en la letra de uno de sus temas que hablaba sobre la cantante, con la intención de mostrar su apoyo hacia ella durante un concierto. El evento se produjo el pasado miércoles 16 de agosto en Comerica Park, en Detroit, como parte de su gira Summer Carnival.

Pink ha hecho una pequeña transformación en la letra de su tema de 2001 Don't let me get me durante una parada en su actuación. Siguiendo su traducción en español, la canción originalmente decía: "Cansada de que me comparen con la maldita Britney Spears, es tan guapa, esa no soy yo". La estadounidense cambió la palabra "maldita" por "dulce" y seguidamente recibió un caluroso aplauso del público.

Probablemente Pink quiso solidarizarse con la estrella del pop en un momento complicado: el reciente divorcio de Spears con su marido Sam Asghari. Aunque muchas personas piensen que la letra de este single va en contra de la afamada artista, Pink expresó lo contrario a la revista People en marzo de este año.

"Siempre me he sentido como una hermana mayor para ella", contó la cantante de What about us al citado medio. Ambas artistas se hicieron amigas en 2004, cuando protagonizaron junto a Beyoncé un anuncio de Pepsi para la gala Super Bowl. Y desde entonces, Pink siempre ha sido "protectora con ella".

En 2021 la cantante habló sobre Spears en el programa Watch what happens live. A la artista pop le hubiese gustado apoyar más a Britney años atrás y ha hablado acerca de la ruptura de la joven con Sam Asghari: "Ojalá hubiera podido darle un abrazo".