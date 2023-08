La tierna felicitación de cumpleaños de Jennifer López a Ben Affleck

La pareja formada por la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck va viento en popa. Los estadounidenses se unieron en matrimonio en agosto de 2022, aproximadamente un año después de que se confirmase su noviazgo. La pareja retomó su relación en 2021, después de 17 años haciendo sus vidas por separado.

López y Affleck se enamoraron el uno del otro durante el rodaje de la película Gigli, en 2002. Vivieron un intenso romance que duró hasta 2004 y después ambos rehicieron sus vidas. Aunque tanto el actor como la cantante hayan tenido otras parejas, el destino les volvió a unir en 2021 y ahora están disfrutando más que nunca de su relación.

Jennifer y Ben son partidarios de lucir su amor por redes sociales. Se han podido ver varias publicaciones en las que la pareja se ha mostrado de lo más cariñosa. La cantante de On the floor, que ya le dedicó unas tiernas palabras a su marido en su perfil de Instagram por el día del padre, esta vez ha subido un post para felicitarle en su 51 cumpleaños, con un vídeo de la pareja cantando en el coche What a wonderful world, de Sam Cooke.

A ritmo de la icónica canción, en una escena de lo más cotidiana, la actriz ha compartido este momento en la red social, acompañado de unas tiernas palabras: "Querido Ben... Feliz cumpleaños ¡Te quiero!". La publicación ya cuenta con más de un millón de visitas y de 'me gusta'.

Aunque por el momento no hayan dado declaraciones sobre cómo han celebrado el cumpleaños del actor, seguro que la pareja ha sabido disfrutar de este día, al igual que lo hicieron el pasado julio con el cumpleaños de Jennifer.