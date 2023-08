Tamara Falcó e Íñigo Onieva comparten su estancia en la Polinesia Francesa dentro de su larga y variada luna de miel

No hay fronteras para la luna de miel más larga de cuantas se recuerdan en los últimos tiempos. Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva, han cruzado el mapa de punta a punta para vivir sus primeras semanas como matrimonio. Ella ha compartido las imágenes de su estancia en la Polinesia Francesa, la que considera la etapa más bonita de cuantas ha atravesado desde que se ha casado.

En palabras de Tamara, su recorrido por Tahití, del que hasta la fecha no había documentos gráficos, es "uno de los recuerdos más bonitos que tengo de nuestra luna de miel", pues fue allí donde sacó su lado más aventurero. Entre montañas, cerrada vegetación, playas de arena negra, lagunas, cascadas y caminos naturales, la marquesa se decidió a acometer una actividad muy exigente: "Me voy a ir ocho horas en bici. No quiero decir nada, pero lo digo", se escucha decir a una entusiasmada Tamara en un vídeo que ella misma ha compartido.

Subidos a dos bicicletas preparadas para pasear por espacios irregulares, enfundados en sus estilismos más deportivos y cómodos firmados por Cocowi Brand, la marca de moda textil de Fernando Verdasco y Ana Boyer, su hermana y cuñado, y con los correspondientes cascos protegiendo sus cabezas, los marqueses de Griñón dieron comienzo a esta experiencia.

"¡Nunca me hubiera embarcado en una excursión así si no llega a ser por ti!", ha reconocido la recién casada, que admite estar encantada con haberse lanzado a hacerla, pues la recompensa mereció la pena.

Desde allí, la pareja voló a París, como mostró en su Instagram previamente, en concreto al lujoso hotel De Crillon, uno de los más caros y emblemáticos de la capital francesa.

Antes de esto, los novios han estado un mes en Sudáfrica y Zambia, contemplando animales salvajes y conociendo la peculiar belleza de ese paisaje de sabana.