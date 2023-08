La apasionante aventura de cómo ser escritor en Australia y triunfar en el intento

Suele ocurrir que cuando un escritor recibe la llamada que le anuncia que ha ganado un prestigioso premio, no se lo termine de creer. Jennifer Down, australiana de 33 años, se quedó sin habla cuando se enteró que había ganado el Miles Franklin award, considerado el galardón literario más importante de Australia, por su segunda novela, Cuerpos de luz. Un libro que ha publicado en España la editorial Navona.

"No esperaba ganarlo porque trata sobre un tema sistémico al que no se le ha prestado atención en Australia", nos cuenta Down por teléfono. La novela de ficción, escrita en primera persona, se centra en el periplo por casas de acogida y residencias de Maggie Sullivan, una luchadora con un padre drogadicto y una madre que falleció cuando ella tenía dos años, que vive varios abusos y maltratos. Una narración que rezuma empatía y verosimilitud.

"Mis padres son trabajadores sociales, solíamos hablar de estos temas mientras comíamos. No es un tema del que se hagan eco los medios de comunicación y la gente cree que son problemas del pasado. Pero lo cierto es que el Estado falla cada dos por tres con la gente joven y vulnerable", afirma.

La última novela de Down. CEDIDA

Durante el proceso de escritura, que duró cinco años, la australiana investigó informes parlamentarios, peticiones del senado, testimonios de trabajadores sociales, trascripciones policiales… "Lo principal para mí era no dañar", señala.

Al ganar el premio, se planteó los límites éticos de ganar dinero con el dolor de los demás. "Creo que la gente debe saber", añade, "ojalá se publicaran otras voces: más escritores jóvenes, con discapacidad, sin estudios superiores. El problema empieza en las editoriales: no existe diversidad, en ellas trabajan blancos. Lo mismo pasa con los lectores: la mayoría son mujeres de clase media. Me encanta hablar con ellas en los festivales. Pero al final son festivales caros que cuestan unos 55 dólares", explica.

Como en España, las cuentas no les salen a los escritores. La media anual de un escritor en Australia es de 18.200 dólares al año según un estudio de Macquarie University, el Australia Council y la Copyright Agency. "Tengo un trabajo a tiempo completo como copywriter para poder escribir. Y no soy la única: la mayoría de los escritores que conozco trabajan", explica Down que ahora está con una novela centrada en cómo cambian nuestras prioridades cuando nos hacemos mayores.

Este thiller es el más vendido en Italia y será adaptado a HBO. Europa Press

Australia es una país de lo más interesante literariamente hablando, no solo por el Premio Nobel, Patrick White o el sudafricano J.M. Coetzee, residente en Australia desde 2002. "Estoy orgullosa de pertenecer a una generación con voces como la de Michael Mohammed Ahmad, ganador de varios premios, el primer escritor musulmán en entrar en los finalistas del Miles Franklin".

Mohammed Ahmad no ha sido traducido al español. El que sí tiene versión en castellano es Benjamín Stevenson (1995). Su tercer título Todos en mi familia han matado a alguien (Planeta) fue escogido como la mejor novela negra por The Sundays Times; en Italia es uno de los thrillers más vendidos. HBO Max la está adaptando al formato de serie. Con un dominio magistral del suspense y del humor, el también cómico (forma el dúo The Stevenson Experience junto a su hermano) es de lo más popular en su país.

Portada de la novela Inquietud. CEDIDA

No puede faltar en este recuento Julia Leigh, una maestra en la construcción de mundos perturbadores. Tuve la suerte de ser una de las primeras en leer su novela Inquietud (Mondadori) que lleva una frase mía en la contraportada. Su debut, El cazador, fue adaptado al cine por Daniel Nettheim y protagonizado por Willem Dafoe. No se pierdan Sleeping Beauty, su debut como directora, una película inquietante con Emily Browning.

Mención especial merece Luke Stegeman, el hispanista australiano que con 21 años viajó a España gracias a una herencia, se prendó del país y se vino sin billete de vuelta a establecerse en este país, que dice adorar. Después de sus dos libros, The beautiful obscure (La belleza oscura) y Amnesia Road, Stegeman está terminando una biografía sobre Madrid: Village, empire, city, world: a new biography of Madrid. Ahora vive entre Australia y Madrid.

Portada de la novela Cantos de sirena. CEDIDA

La ensayista y periodista Charmian Clift (1923 -1969) tiene desde hace un año traducción al español. En Gatopardo se puede encontrar editado Cantos de sirena, donde cuenta su experiencia en la isla de Kálimnos, Grecia y Los buscadores de loto, publicado este año, sobre la convivencia de varios artistas en la isla de Hidra.