La dura despedida de Daniel Sancho a sus amigos antes de entrar en prisión: "Por favor, no me olvidéis"

La historia de Daniel Sancho sigue dando titulares y este viernes se ha conocido el duro mensaje que el hijo del actor Rodolfo Sancho envió a sus amigos en España antes de entrar en prisión en Tailandia.

Según la revista del corazón Semana, el joven de 29 años reconoció los hechos, se despidió de su novia y pidió que cada uno de ellos siguiera con su vida tras confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

"Por favor, no me olvidéis", dijo Sancho a sus amigos antes de entrar en la cárcel. "Nos dijo que lo sentía mucho, no poder compartir los momentos que iban a entrar en nuestra vida ahora, que por favor no lo olvidáramos", dijo una persona cercana al joven, según Semana.

Esta fuente dijo que al entorno del joven chef le costó creer la dimensión de la noticia al principio, hasta que Rodolfo Sancho contactó con ellos: "Siempre puedes pensar que puede ser una subida de tono de una noticia, pero el padre contactó con nosotros".

Precisamente sobre el actor, esta fuente dice que Daniel "era el niño de sus ojos, el de su abuela y los tíos tres cuartos de lo mismo".

Además, transmitieron el miedo a lo que le pueda ocurrir a Daniel en prisión, ya que Edwin Arrieta estaba muy bien relacionado en Colombia debido a su trabajo como cirujano plástico.