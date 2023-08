Javier Tudela, avergonzado tras escuchar a su madre, Makoke, hablar de sexo en '¡Vaya vacaciones!': "No entiendo nada"

Las chicas de ¡Vaya vacaciones! pasaron un rato juntas lejos de los chicos, para así pasar un rato solas y hablar sobre sus temas más íntimos, como las primeras experiencias sexuales que vivieron o los trucos para "embarazarse rápido" de Makoke.

Lo que creían que contaban en petit comité, se acabó sabiendo, ya que Luján Argüelles compartió el video en la 'Ceremonia de las estrellas', donde todos lo vieron.

La reacción de Javier Tudela, hijo de Makoke y su pareja en el concurso, fue la más graciosa. "No entiendo nada, esto me supera", aseguraba el joven avergonzado por escuchar las experiencias de su madre.

Minutos antes se apreciaba en la pantalla cómo la ex de Kiko Matamoros compartía con Marta su truco para "embarazarse rápido", que consistía en una postura tumbada boca arriba y con las piernas alzadas rectas.

"Lo he hecho ya y a mí no me ha funcionado. Aquí estoy sin clavito", respondía Marta Peñate a la presentadora, ya que había comentado varias veces sus deseos de ser madre y confesar que lo "está intentando".