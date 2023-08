Agentes de la Comisaría Integral de Distrito de Centro Sur de la Policía Municipal han detenido a cuatro jóvenes de entre 22 y 28 años, todos ellos residentes de Madrid. Están acusados de haber acosado verbalmente, acorralado detrás de la barra y acosado sexualmente a una camarera de una pizzería situada en el barrio de Tribunal, en pleno centro de la capital.

Según indican fuentes policiales, los hechos habrían ocurrido el pasado domingo, 6 de agosto, sobre las 18.30 horas. Los cuatro varones entraron en el local a consumir y, en un momento dado, comienzan a hablar a la joven, de 21 años, que atendía el local con un "tono de cortejo". Poco a poco, estas palabras fueron cogiendo un tono más "bulgar" y "agresivo".

Por este motivo, la víctima les pidió a estos cuatro hombres que abandonasen el establecimiento. Sin embargo, esto solo provocó que todos ellos tomasen un tono más agresivo y una actitud más intimidatoria. Empezaron a amenazarla con realizarle "diversas cosas de índole sexual". También fue el motivo por el que el lenguaje que utilizaban se volvía más "evidente". Y es que uno de ellos, extendió los brazos para intentar agarrarla, "aunque no lo consiguió".

Fue cuando la víctima se vio arrinconada tras la barra cuando decidió buscar ayuda de sus compañeros de trabajo. Retrocedió hasta entrar en la cocina para pedir auxilio. Y es que, uno de los cuatro varones hizo "ademán de saltar la barra, aunque finalmente no lo hizo".

Cuando el compañero de la camarera llamó a Emergencias, los cuatro varones huyeron de la pizzería. Sin embargo, unos minutos más tarde, los agentes de la Policía Municipal recibieron una llamada alertando de la presencia de estos cuatro hombres en el número 46 de la calle Fuencarral.

Una vez que llegaron hasta este punto de la capital, procedieron a identificarles. Fue mientras lo hacían cuando los trabajadores de una tienda de la vía se acercaron a los agentes y les informaron de que a su local habían acudido otras tres jóvenes en busca de refugio tras haber sido acosadas por estos mismos cuatro varones.

No obstante, ya no se encontraban allí, por lo que no han presentado denuncia. La que sí lo ha hecho es la camarera de la pizzería de Tribunal. Tras ellos, los agentes de la Policía Municipal procedieron a detenerles y coger las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del restaurante para ponerlos a disposición judicial.