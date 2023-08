Nuevos detalles sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro: dónde, cuándo y quién puso fin a tres años de amor

Días después de que tanto Rosalía como Rauw Alejandro confirmaran su ruptura tras tres años de relación, siguen existiendo múltiples incógnitas.

La pregunta que muchos se siguen haciendo a día de hoy es la siguiente: ¿De verdad lo dejaron hace dos meses como dijo el cantante puertorriqueño en un comunicado? Las fechas no cuadran para los fans, ya que el 5 de julio Rosalía envió un mensaje romántico a su por entonces pareja desde el Primavera Sound de Madrid.

Pero, además, unos días después, concretamente el 12 de julio, la catalana acudió a El hormiguero para dar detalles sobre el vestido que iba a llevar en la boda, un compromiso que ahora está roto.

Estas fechas han traído de cabeza a las legiones de fans de ambos artistas, que tratan de dilucidar qué es lo que ocurrió y, sobre todo, cuándo ocurrió. Pero este martes, sin ir más lejos, una periodista de El programa del verano ha ofrecido nuevos detalles sobre el cómo, cuándo y dónde tuvo lugar la separación, tal y como recoge Vanitatis.

De acuerdo con la periodista, "Rosalía le llamó" y aprovechó que Rauw Alejandro tenía un viaje a París para pedirle que fuera a "Barcelona". Así, todo parece indicar que la casa en la que vivían fue el lugar en el que pusieron punto y final a tres años de relación. "Ella, acompañada de su hermana, fue a este edificio para recoger enseres personales y también los de él", ha concluido la periodista.

Mientras tanto, Rosalía y Rauw Alejandro permanecen en silencio después de los comunicados que emitieron ambos por separado para confirmar la ruptura y pedir respeto. "Admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido", escribió la joven en su Instagram tras los rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto", escribió por su pate el cantante de Todo de ti, "han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".