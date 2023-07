La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro sigue coleando. Y es que ambos ya se han pronunciado y han pedido respeto, para ellos y para el otro, pues estaban saliendo rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño. Pero, además, al cantante también se le estaba acusando de mentir con las fechas, algo a lo que él ha contestado.

Tras saltar la noticia, adelantada por People, solo pasaron unos días hasta que el intérprete de Todo de ti lo confirmó con un comunicado en redes. Sin embargo, aclaró que el problema no fueron terceras personas, como se estaba diciendo.

Pero lo que más llamó la atención a los usuarios fue las fechas. "Unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", dijo el artista, sorprendiendo a los fans, pues sus apariciones públicas no decían lo mismo.

Y es que no solo había entrevistas, tanto en revistas como en El hormiguero, en las que hablaban de su compromiso de boda o de su relación, sino que también en el Primavera Sound 2023, a comienzos de junio, la catalana le mandó un mensaje de cariño a su pareja, y ambos han aparecido juntos en redes sociales gastándose bromas.

Todo esto ha hecho pensar a muchos que las fechas que da Rauw Alejandro no cuadran y podría haberlas dicho así por algún motivo desconocido. De hecho, un extenso hilo en Twitter, que ahora ya no está disponible, detallaba todas estas pruebas, a las que el puertorriqueño quiso contestar, harto de especulaciones.

Tuit de Rauw Alejandro. TWITTER

"Wow, los más que saben", comenzó tuiteando este jueves, junto a emojis de las manos en la cara para mostrar gesto de hastío. "Exactamente terminamos hace dos meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans".

"Una ruptura no se anuncia al día siguiente", aclaró, en referencia a que, quizá, ya habían roto en estas apariciones públicas, pero tenían que seguir con la campaña de promoción. "Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?", pidió para terminar en su publicación, aunque ya no está disponible.