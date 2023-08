Estas son las parejas que viven su primer verano de amor: de Paloma Cuevas y Luis Miguel a Laura Escanes y Álvaro de Luna

A pesar de las sonadas rupturas que han roto el corazón a unos cuantos en los últimos meses -entre ellas, la de Rosalía y Rauw Alejandro o la de Taylor Swift y Joe Alwyn-, el verano está dejando imágenes que ayudan a los pesimistas a creer de nuevo en el amor. Y es que este 2023 ha traído nuevas parejas de famosos que, por primera vez, disfrutan de la mano de los meses de sol, playa y calor.

Laura Escanes y Álvaro de Luna

Es una de las parejas del año. Y nunca mejor dicho, porque confirmaron su relación poco después de celebrar las Campanadas. Laura Escanes (27) y Álvaro de Luna (29) iniciaron el primer día de 2023 anunciando su noviazgo a través de un romántico vídeo en TikTok. Desde el pasado mes de octubre se rumoreaba que estaban juntos tras ser fotografiados dándose un beso. Sin embargo, prefirieron esperar para dar la noticia.

La pareja se ha visto ver de lo más acaramelada desde entonces. De hecho, hace unas semanas el cantante subió a la influencer al escenario durante un concierto en Cullera para cantarle, ante cientos de personas, la canción que había escrito para ella, Todo contigo. Ambos han viajado a Menorca, el lugar favorito de la joven, en varias ocasiones; y el músico ha demostrado tener una excelente relación con Roma, la hija de la catalana y el presentador Risto Mejide (48).

Luis Miguel y Paloma Cuevas

Paloma Cuevas y Luis Miguel protagonizan la portada de la revista '¡Hola!'. Europa Press

Aunque su relación era un secreto a voces, no fue hasta el pasado mes de junio cuando se confirmó que Luis Miguel (53) y Paloma Cuevas (50) estaban juntos. Amigos desde hacía un tiempo, nunca se pronunciaron sobre los rumores de noviazgo -un giro de los acontecimientos que habría provocado, de hecho, la enemistad entre el cantante y el torero Enrique Ponce, exmarido de Cuevas y pareja de Ana Soria, una estudiante de 24 años-, pero la revista ¡Hola! Publicó unas imágenes donde aparecían paseando de la mano por las calles de París. Sus lujosas cenas en Bilbao y los rumores que los relacionaban cobraban, por fin, sentido.

Aitana y Sebastián Yatra

Aitana y Sebastián Yatra. GETTY

Aitana y Sebastián Yatra se conocen desde hace más de cuatro años, cuando el colombiano actuó en la edición de Operación Triunfo en la que participaba la cantante. En 2020, ambos se aliaron para lanzar la canción Corazón sin vida y, pese a que la artista atravesaba su relación con Miguel Bernardeau, los rumores de que entre ambos había algo más que una amistad nunca cesaron del todo. El pasado mes de marzo fueron vistos dándose un beso y, desde entonces, dejaron de esconderse.

Karol G y Feid



Feid y Karol G llegan agarrados de la mano hoy para su concierto en Miami pic.twitter.com/J1GHCcUVB1 — carloxx iván (@itscarlosivan) June 17, 2023

Karol G (32) y Feid (30) también forman una de las parejas del verano. Los músicos siempre han demostrado tener una buena relación, pero, con el tiempo, ya se comenzó a hablar de algo más. Y es que las imágenes de ambos juntos en público y los comentarios que se dejaban en redes sociales apuntaban a que saltaban chispas entre ellos. Fue el pasado mes de junio cuando se dejaron ver de la mano en un viaje a Miami (EE UU).

Bad Bunny y Kendall Jenner

Bad Bunny con Kendall Jenner presenciando el Juego 6 ☀️🇵🇷 pic.twitter.com/ERJtMhqrOO — NBA Latam (@NBALatam) May 13, 2023

Fueron muy discretos al inicio de su relación, sorteando los comentarios y las críticas -al principio se decía que no congeniarían-, pero ambos disfrutan aún de su noviazgo, del que ya no cabe duda que es una realidad. El cantante Bad Bunny (29) y la modelo Kendall Jenner (27) se conocieron, según cuenta la prensa estadounidense, el pasado mes de febrero y, desde entonces, ya no pudieron dejar de verse. Ahora ya se les ve disfrutando en público cada vez más cómplices y cariñosos.

Dua Lipa y Romain Gavras



Dua lipa de vacaciones con su novio Romain Gavras pic.twitter.com/EmNHqGGFL1 — 🦋DUA LIPA ARGENTINA🦋| Fan Account (@dualipanoticia) July 7, 2023

Dua Lipa (27) acudió el pasado mes de mayo al festival de Cannes junto a su nueva pareja, el director Romain Gavras (42). Nadie esperaba esta relación -no solo porque la cantante había sido relacionada con el actor Aron Piper, sino también por otras cuestiones típicas, como la diferencia de edad y el hecho de nunca antes se les había visto juntos-. A ambos se les vio acaramelados y muy cómodos entre las cámaras.