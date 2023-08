Tensión entre un 'influencer' que cobra por robar en comercios y Nacho Abad: "Yo, con tontos como tú, no quiero hablar"

La creación de contenido en redes sociales y la necesidad de algunos de alcanzar un gran número de seguidores para poder monetizar su actividad en las plataformas, en ocasiones, se va de las manos. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con el influencer Pol Sánchez, más conocido en Twitch como Palancuela.

Tal como ha explicado este martes En boca de todos, Pol recibe dinero de sus seguidores de Twitch, quienes le pagan por ver cómo roba en distintas tiendas y sale de ellas riéndose de su 'hazaña'.

Así, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con el influencer, que ha sido muy criticado por Nacho Abad. El periodista ha cuestionado la moral de Sánchez: "¿Qué diferencia hay entre robar y matar a una persona?". A lo que el joven ha respondido que "matar está mal, pero robar no".

Bajo la perpleja mirada de Abad, el joven ha agregado: "Yo robo a comercios que no les pasa. ¿Qué les va a pasar si yo robo un bollo, un donut o un móvil de Media Markt?". Ante esto, el presentador ha apuntado: "Me preocupa, primero, que haya gente que pague para que tú hagas esto. Me preocupa sociológicamente".

"Esto es como si alguien paga a otra persona para que vaya a tu casa y te robe o te pinte la puerta. Robar es un delito y tú eres un delincuente", ha señalado Nacho Abad que, además, ha recordado a los seguidores de Pol Sánchez que ellos también están incurriendo en un delito por incitar al robo.

Asimismo, el matinal ha contactado con la abogada Paloma Zorrilla: "Con personajes como este, nuestra Justicia tiene que hacer mucho esfuerzo para rastrear a este tipo de delincuentes. Desde luego, la Justicia puede ir contra él y va a ir. Ahora mismo se cree muy listo, pero es un pardillo porque no solamente se está jugando su futuro más remoto sino también el más próximo porque esto se está haciendo público".

Finalmente, Pol Sánchez ha destacado que solo había estado tres días en una celda y, tras la pregunta de Nacho Abad de si había pasado por la cárcel, ha sentenciado: "Me coméis los huevos todos". Un comentario que el periodista no ha pasado por alto, cortando la comunicación con él: "Mira, hasta luego, chico, adiós. Yo, con tontos como tú, no quiero hablar. Quitádmelo de aquí, por Dios. Ya está, hombre".