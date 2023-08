Afectados por el cierre de las clínicas de Corporación Capilar: "Es desesperante, no puedo volver a pagar 1.000 euros"

Decenas de personas se han visto afectadas por el cierre de las clínicas Corporación Capilar -que también utilizaba la denominación comercial Instituto Médico Estético- en Madrid, Barcelona y Sevilla tras entrar en concurso de acreedores, según publicó el 14 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE). A día de hoy, siguen sin recibir ni una sola noticia por parte de la empresa, a pesar de que muchos se han quedado con los tratamientos pagados, pero sin finalizar.

Es el caso de Antonio Becerril, que se hizo un injerto capilar en uno de los centros de Sevilla. "Nunca me imaginé que pudiera cerrar, sigo sin asimilarlo, porque en tratamientos de injertos la lista de espera era larguísima. Me enteré por una amigo al que le recomendé la clínica y fue quien me dijo que estaba cerrada", explica a 20minutos.es.

Becerril abonó 3.200 euros por la operación y otros 360 euros por una sesión para continuar con el tratamiento. "Me deben la sesión de PRP (que activa la regeneración celular) y el alta de la intervención capilar. Al año de operarte tienes que combinar con PRP y dutasteride (un fármaco que reduce la acción de los andrógenos sobre el folículo)", indica, pero el proceso se ha visto truncado de la noche a la mañana. Este cliente, que dice sentirse afortunado porque dice que la pérdida económica no le preocupa, lamenta que el diagnóstico no siga adelante.

"El problema es que me tiene que ver el doctor para ver cómo estoy y me tiene que recetar el tratamiento que estaba tomando. Estoy sin pastillas y sin recetas médicas. Esto puede hacer que el tratamiento pierda su efecto porque las pastillas funcionan como un bloqueador de la testosterona del hombre", añade.

Otra de las personas afectadas es Verónica G.B. Contrató doce sesiones de depilación láser de piernas completas, axilas, ingles, línea alba y zona íntima en 2014 para uno de las clínicas de Madrid. Por este bono -que no tenía fecha de caducidad- pagó 3.026 euros. "Para mí, esta cantidad suponía un gran esfuerzo. Usé ocho sesiones: tres en 2014, dos en 2015, una en 2016, una en 2017 y otra en 2022. Esto se debe a que las primeras sesiones eran más seguidas y las siguientes anuales. Los años de parón y que no pude recibir sesiones son por dos embarazos, lactancias y época covid. Me faltaban por usar cuatro sesiones, que equivalen a 1.008,66 euros", sostiene.

Tampoco Carmen Teresa Romero se esperaba el cierre. Esta mujer se estaba realizando un tratamiento de depilación láser en Sevilla indicado por un cirujano tras dos operaciones de un tumor benigno inguinal. La primera visita con la clínica la hizo el 26 de marzo de este año, siendo la primera sesión el 29 del mismo mes. "Contraté un bono de doce sesiones por 632 euros y no me permitieron financiarlo, solo me dejaron pagar 300 euros el día 26 y 332 euros el día 29. Solo pude realizar una sesión, tenía la siguiente el 19 de junio", justifica. Asegura que firmó un contrato por el que no recibió copia. Más de lo mismo le ha ocurrido a Germán Montero. En noviembre del pasado ejercicio contrató ocho sesiones de depilación láser de cuerpo completo y seis de brazos completos por 2.126 euros en Sevilla. "He disfrutado de dos sesiones de cuerpo completo y otras dos de brazos. Al ser financiado, Corporación Capilar ha cobrado todo el dinero y yo sigo pagando las cuentas a la Financiera hasta el final del proceso", sostiene.

Imagen del presupuesto que le hicieron en la clínica a Germán. CEDIDA

Asimismo, explica que confió en esta empresa porque "no quería franquicias". "Vi que le avalaban 20 años de actividad, que solamente tenía tres clínicas en el país (Barcelona, Madrid y Sevilla), profesionales médicos y sanitarios... Estaba muy contento con el tratamiento y el servicio hasta ahora". Ahora, reconoce que "moralmente" está hundido. "Estaba harto de ser tan velludo y estaba deseando poder disfrutar de mi depilación. Es verdad que es algo estético, pero a mí me afecta", zanja.

Mensaje de texto

Fue el 10 de junio, solo nueve días antes de la segunda sesión, recibió un SMS: "Hola, le comunicamos que hemos cancelado su cita en Corporación Capilar/IME. Lamentamos no poder continuar ofreciéndoles servicio puesto que la empresa ha presentado concurso de acreedores y procedido al cierre de las clínicas. De momento, estamos intentando llegar a acuerdos con otros centros para el traspaso de tratamientos. En caso de que sea posible, nos pondremos en contacto. Disculpe las molestias", se puede leer en un pantallazo facilitado a este diario. Sin embargo, nadie responde a este número de teléfono. No hay más información, de ningún tipo. Ni respuestas. "Ha sido imposible contactar con ellos. Mandé un burofax y me lo han devuelto ya que nadie lo ha recogido", dice.

Mensaje de texto recibido. CEDIDA

Esta situación ha supuesto un parón en su tratamiento, el cual sigue "sufriendo y con el verano, calor y humedad se agrava". "También han generado desconfianza ante otras clínicas similares y actualmente no he retomado el tratamiento, ya que económicamente es un esfuerzo que no me puedo volver a permitir", insiste.

Verónica tampoco fue informada sobre el cierre de los centros. "Todo lo contrario. A mediados de mayo fui a hacerme el láser y me marché sin que me lo hicieran porque me dijeron que estaban las máquinas rotas, pero que me llamaban para darme otra cita en cuanto estuvieran bien", señala.

"Me enteré del cierre porque al no recibir la llamada para la nueva sesión a la semana volví a llamar, me dieron largas diciéndome lo mismo. Unos días después llamé de nuevo y me saltaba un buzón de voz que me decía que dejara un mensaje. Pasados dos días volví a llamar y saltaba un mensaje automático que decía que cerraban y entraban en concurso de acreedores", añade.

Agotar todas las vías

Esta mujer dice que la situación es "desesperante", sobre todo porque indica que, a nivel emocional, le han hecho sentir "fatal" porque siente "que se han reído" de ella. "He contactado con abogados contando mi caso; la OCU dice que no puede hacer nada porque la empresa ya no está activa como tal; he comunicado los créditos al administrador concursal una vez que se publicó en el BOE", subraya Verónica, que no sabe qué más puede hacer.

"Esta depilación láser suponía un fuerte desembolso económico con el esfuerzo que conllevaba y era necesario hacérmelo por un problema que tenía en la piel relacionado con el vello. Ahora no puedo pagar otros 1.000 euros para continuar con esta depilación", lamenta.

Por su parte, Tatiana de la Fuente ha visto cómo el regalo que le quiso hacer a su hija al cumplir los 18 años se ha desvanecido con la rapidez que desaparece una pompa de jabón. En diciembre del año pasado pagó 1.120 euros por un bono de diez sesiones de depilación láser en la clínica de Barcelona, pero, desde entonces, su hija solo se ha hecho una. "He contactado al administrador concursal y le he enviado copia del contrato y comprobante del pago de mi banco", detalla esta clienta que había abonado el total del tratamiento en un único pago.

Lo que le sorprende a Tatiana es que, hasta el mes de mayo, estuvo recibiendo propuestas por parte de Corporación Capilar de nuevos tratamientos y promociones. Por eso, en ningún momento pensó en un posible cierre. "Mi hija tenía que hacerse la segunda sesión el 14 de mayo y dos días antes le dijeron que por problemas logísticos no podían y que la llamarían para darle una nueva fecha. Me dijo que ya lo haría en septiembre porque ahora no era buen momento por estar más expuesta al sol y me pareció bien, con la suerte de que mi madre estaba buscando un sitio para hacerse un tratamiento para el crecimiento de cabello y le recomendé este. Busqué la dirección en internet y vi que estaban cerrados. A partir de ahí di con un grupo de WhatsApp en el que están muchos afectados y me dieron información de todo", sostiene.

"Era una inversión que hicimos de golpe. Mi hija se ha quedado sin tratamiento y ahora mismo no podemos pagarle otro", reitera. Ahora, al igual que al resto, le toca esperar. "Se supone que cuando la empresa pague a los empleados, Seguridad Social... lo que quede es para nosotros. Tiene pinta de que va para largo, incluso, años", concluye.

Cómo actuar

FACUA-Consumidores en Acción alerta que los clientes de la empresa -y afectados por el cierre- tienen derecho a recibir el reintegro del importe de los bonos y tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir, entre otros. Tienen hasta el 14 de agosto de 2023 para comunicar el crédito -la cantidad que Instituto Médico Estético adeudaría al usuario- al administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid: Lexauditconcursal SLP.

En caso de que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato firmado con el centro de estética, los usuarios también deben presentar una reclamación a la entidad bancaria con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad de la empresa y exigiéndole, por ello, la paralización del cobro de los recibos.