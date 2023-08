La modelo Bella Hadid declara estar curada de la enfermedad de Lyme, tras "11 años de sufrimiento invisible"

A sus 26 años y tras un duro tratamiento de cien días, la modelo Bella Hadid ha confesado que, por fin, está libre de la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada en 2012.

Esta dolencia es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al principio, la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. El tratamiento inmediato puede ayudarle a recuperarse rápidamente.

No ha sido el caso de la modelo, que dice haber vivido durante 11 años "un sufrimiento invisible". Bella ha compartido en su Instagram, que acumula más de 59 millones de seguidores, una serie de fotografías que documentan las diferentes etapas de su tratamiento: desde imágenes en el hospital conectada a diferentes aparatos a otras de una enfermera extrayéndole sangre.

Imágenes del Instagram de Bella. INSTAGRAM

“La pequeña yo estaría orgullosa de haberme hecho crecer por no renunciar a mí misma”, comienza el escrito. Y añade: “Me siento profundamente agradecida con mi mamá (Yolanda Hadid) por guardar todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca dejarme, protegerme, apoyarme...”.

La modelo, una de las más cotizadas del mundo, ha tenido que renunciar a diversos trabajos a consecuencia de esta experiencia, que califica de "confusa". Gracias a ella, Bella Hadid dice que no cambiaría nada de su pasado porque, además, le ha hecho plantearse su privilegiado estilo de vida. “Vivir en este estado y empeorar con el tiempo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con tantas bendiciones, privilegios, oportunidad y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso de la historia”.

La modelo nunca ha ocultado la enfermedad ni cómo esta le estaba afectando en lo personal y en lo profesional, pero ha querido dejar claro que ya está todo bien. “No tienen que preocuparse. No cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, al momento exacto en el que estoy ahora mismo, finalmente sana, lo haría todo de nuevo. Me ha hecho ser quien soy ahora”.

Isabella Khair Hadid, medio palestina y medio alemana, puede seguir con su exitosa carrera libre de su grave problema.