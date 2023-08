Infelices los cuatro, te acepto el trato

Esta época tiene muchas cosas, pero si hay algo inherente a ella, es la canción del verano. Todavía no he encontrado el hit veraniego, aunque tras la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro la catalana tenga muchas papeletas. Y hablando de papeletas, quizá la canción de este verano suene más a himno electoral, como la versión reguetonera del PP, el último hit viral llamado “Perro Sánchez” o un revival de la famosa canción del rapero Don Omar Dale Don Dale, que ha venido muy al hilo de las promesas políticas durante la campaña, todos dan, hasta que ganan y te lo quitan. Y no hay canción sin baile, aunque el baile estival haya sido votar, botar mucho y muy alto, como la participación ha demostrado.

De las tendencias veraniegas en moda, la cosa es más difusa, el azul se lleva mucho, combinado con el verde VOX, pero el rojo de la pasada temporada parece que perdura, veremos cuál es la tendencia otoñal.

El verano también es la época de escribir cartas, postales o misivas como la de Feijoó a Sánchez para forjar amistades. Es la época de hacer nuevos amigos, pactos de amistad eterna en las cálidas noches y echarse novios de besos tórridos que quizá olvidemos con la vuelta al cole.

Una época de viajes a lugares comunes, y a veces desconocidos, en autopista de peaje, aunque cobren, en avión low cost a lo pepero, en tren, como Yolanda Díaz o en Falcón, mucho más presidencial.

Todavía no tengo claro cuál será el temazo del verano, pero si algo hemos aprendido con Rosalía, es que el amor se rompe, a veces, de tanto usarlo como dijo la Jurado y, sobre todo, que la monogamia no existe, ya lo adelantó Maluma, "Felices los cuatro, yo te acepto el trato", eso sí, veremos qué trato y con quién.