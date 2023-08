Así es Cristóbal Soria, el participante más sorprendente de 'Me resbala' que se está haciendo un hueco en Mediaset

Cristóbal Soria saltó a la fama por sus polémicas participaciones en El chiringuito de jugones con Josep Pedrerol en Mega, pero los últimos meses, el sevillano está haciendo carrera en Mediaset.

Este verano, los espectadores le pueden ver participando en Me resbala, un formato donde está rodeado de cómicos y en el exdelegado de campo tiene que competir por la victoria.

Soria no ha tenido problema en verse las caras con veteranos del formato como Florentino Fernández, Edu Soto o Xavier Deltell, que le acogieron como uno más. El sevillano se enfrentó a las pruebas sin miedo ni vergüenza, para diversión de los espectadores.

La apuesta de Mediaset

No obstante, el sevillano no solo está participando en Me resbala, también ha concursado en 25 palabras, el programa que presenta Christian Gálvez en las tardes de Telecinco, junto a Nerea Garmendia, Ruth Díaz y Javier Losán.

Unos meses antes, también fue la cara visible del docu-reality Maribáñez. El peor equipo del mundo, en Cuatro, donde intentó ayudar al equipo de fútbol de la localidad sevillana a subir de categoría.

"Estoy encantadísimo en un programa de tertuliano en Atresmedia, donde soy un colaborador que trabaja diez días al mes", explicó Soria en su momento.

"Y ahora tengo un proyecto en Mediaset, que estoy encantadísimo igualmente. Espero poder seguir compaginando ambas cosas", afirmó en la presentación del docu-reality.

También se atreve con HBO Max

Este verano también dio el salto a HBO Max para participar en el concurso Time Zone, presentado por Cristinini (narradora del Grand Prix) junto al humorista Antón Lofer, la deportista Joana Pastrana o el exdiputado Alberto Rodríguez.

"Soy de una generación en la que los videojuegos nos quedan lejos. Absolutamente todo lo que me contaban antes del programa era un riesgo. Después se vio que ninguno sabíamos a lo que íbamos realmente", señaló Soria.

Cristóbal Soria, en 'Time Zone'. ENRIQUE CIDONCHA

Su pasado como delegado del Sevilla

Soria trabajó durante 11 años como delegado de campo del Sevilla F. C., pero antes ya había pisado los terrenos de juego como árbitro en las categorías inferiores andaluzas: "El mejor delegado de campo de la historia del fútbol", asegura.

"He sido colegiado durante muchos años y cuando empiezas en el arbitraje, arrancas en la categoría del fútbol español más baja. Yo he pitado en todos estos campos y conozco la ultimísima división del fútbol regional sevillano", explica.

Además, en 2018 publicó La Biblia by Cristóbal Soria, donde expresa su opinión sobre varios aspectos del fútbol con Leo Messi, jugador al que admira, como principal protagonista.