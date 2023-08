Ana Terradillos recibe una sorpresa en su despedida de 'Cuatro al día': "Me da pena"

La presentadora de Cuatro al día, Ana Terradillos, se ha despedido este viernes del programa tras un año formando parte del equipo: "Hoy estoy un poquito revuelta porque me da mucha pena dejar Cuatro al día".

Sus compañeros la sorprendieron con un video recopilación de los momentos vividos en estos últimos meses y le entregaron un ramo de flores con un mensaje de agradecimiento.

"Gracias Terra porque, aunque este programa lo hacen los espectadores, lo haces tuyo. ¡Ay, ama [madre], lo que te vamos a echar de menos!", rezaba la nota.

El perro de Ana Terradillos se coló en el plató de Cuatro al día en el día de su despedida. MEDIASET

La periodista también se enfrentó a una sorpresa inesperada cuando su perro Trufa se coló en el plató, al que cogió seguidamente en brazos antes de despedirse definitivamente del público en casa y emplazarles a seguirla en su nueva aventura en Telecinco.

"Gracias al equipazo. He disfrutado, he aprendido... sois maravillosos. ¡Cuánto trabajo, profesionalidad y seriedad! Os llevo en el corazón y me habéis hecho muy feliz. Y gracias a ustedes, señores. Nos han hecho un pelín más fuertes y hemos notado el cariño de toda la gente. En septiembre nos vemos. En las mañanas de Telecinco les espero a todos ustedes".

La guipuzcoana comandará La mirada crítica, un nuevo espacio de tertulia sobre la actualidad política, económica y social, en la que se abordarán las noticias más relevantes del panorama nacional e internacional y que contará con entrevistas a sus protagonistas y las valoraciones a cargo de un equipo de analistas y expertos.

Por su parte, Cuatro al día quedará en manos de Verónica Sanz y Miquel Valls, lo que resta de verano.