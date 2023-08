Cristina Pedroche da sus claves para recuperar la figura tras el parto y le llueven críticas: "Revisa eso que dices de la suerte"

Cristina Pedroche acaba de ser madre de su primer hijo junto al cocinero Dabiz Muñoz y la celebrity vallecana ha aprovechado este sábado para presumir de cuerpo posparto... pero le han llovido las críticas.

"Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribió Pedroche en Instagram.

Sus palabras estaban acompañadas de una foto y un vídeo donde la presentadora se mostraba en bikini, alardeando de la ausencia de secuelas de su alumbramiento.

El tuit de Cristina Pedroche provocó un torrente de críticas de tuiteros, que señalaron que la presentadora goza de unos privilegios que la gran mayoría de madres no disponen en sus pospartos.

"Vida saludable, deporte, comida sana y meditación… ok. Pero sobre todo muchísima pasta para pagar a muchísima gente que te ayude (en casa, con el bebé, con tu físico). Presumir de esta manera ocultando el factor principal es contribuir a las frustraciones ajenas, Cristina", dijo un tuitero.

"Te dice esto mientras la chacha le limpia la casa", dice una tuitera, a la que otro replica: "Y 10 minutos después de que el entrenador personal haya abandonado el edificio".

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

🙏🏽❤️ pic.twitter.com/zv5vzu1tsU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 5, 2023

"Disculpa. ¿Qué mensaje quieres dar a todas las mamás? ¿Demostrar que no todas las mamás tienen tu tiempo, ni la necesidad, ni tus recursos económicos, ni tu naturaleza física, para recuperarse como tu? Mujer, piensa un poco en las demás. Y revisa eso que dices de la suerte", añade otra tuitera.

"¿Y si te recuperas más despacio eres peor persona Cristina o como va?", pregunta un tuitero. "No hay suerte ni milagros, hay eurinchis para tener quien te ayuda. Que hay que decirlo todo", añade otro.

"Y dinero, Cristina, dinero. Que no todas pueden permitirse tu pre, parto y postparto. Este post es un despropósito", advierte un tuitero.

"Ojalá algún día se acabe la apología esta de volver a tu cuerpo tras el parto en cuanto más tiempo récord mejor. Y se apueste más por el cuidado emocional de la mamá y el bebé en el postparto", reflexiona otra internauta.

"No sé si te das cuenta de lo tóxico que es este mensaje que das. Las mujeres cuando acabamos de dar vida no tenemos que estar perfectas, o como si no hubiera pasado nada. Nuestro cuerpo ha cambiado y no pasa nada. Algunas incluso están recuperándose de una depresión postparto…", dice una tuitera a la presentadora.