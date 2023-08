Cuándo puede el propietario de una casa alquilada no devolver la fianza

Normalmente, cuando se suscribe un contrato de alquiler, se incluye una fianza, el pago de una cantidad (equivalente a una mensualidad) del inquilino al propietario. Si no hay ningún impedimento, al acabar el contrato, el propietario reintegra el importe de la fianza.

Pero, ¿cuáles son los supuestos en los que el propietario puede negarse a reembolsar la fianza? Tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, el propietario tiene un mes para revisar el inmueble y comprobar su estado, para así devolver el importe correspondiente. Si no lo hace, comenzarán a devengarse intereses.

El principal motivo por el que no debe devolverse la fianza es por daños en el inmueble que no se han originado por el uso normal de la propiedad y/o sus enseres y que no estuvieran antes del alquiler. Agujeros en las paredes, puertas rotas o daños en el suelo son algunos de los ejemplos.

Otro motivo es si el inquilino realiza obras sin consentimiento que alteren elementos de la vivienda, como actuaciones en fachadas, paredes o suelos. Un tercer supuesto es si la vivienda requiere una limpieza excesiva después de que el inquilino la abandone.

Además, si el inquilino no paga las cuotas del alquiler o las facturas de suministros que son su responsabilidad según el contrato de arrendamiento, el propietario puede usar la fianza para cubrir estas deudas.

El quinto supuesto es que el inquilino abandone la casa antes de que se cumpla el contrato y en este caso, la fianza se podrá emplear como una especie de compensación para el propietario.