El emotivo abrazo de Alejandro Sanz con sus hijos en el último concierto de su gira

"Esta gira llega justo cuando más lo necesitas, te agarra, te abraza y no te suelta. Por vosotros. Lo hemos conseguido, somos creadores de emociones que no existían, y que bien se vive en ellas". Con estas palabras ha despedido Alejandro Sanz su gira a través de Instagram, un espacio donde, más allá de los escenarios, recibe a diario el cariño de sus siete millones de fans, entre los que se encuentran sus hijos.

De hecho, los pequeños no dudaron en subir al escenario en el último concierto que el cantante ofreció en el Concert Music Festival, en Chiclana de la Frontera. Fue un momento muy especial para el músico, que ha publicado un vídeo en el que se aprecia el abrazo que se dio con los pequeños ante los ojos de su público.

Tres de los cuatro hijos del artista, Manuela, Dylan y Alma, salieron a mostrar su apoyo a su progenitor, que en los últimos meses reconoció estar pasando por un mal momento en el ámbito personal.

"Último concierto, no sé ni qué decir, solo sé que en dos meses hemos creado un ejército de luciérnagas capaz de iluminar la oscuridad, capaz de elevarnos y sumergirnos en esa nota que suena cuando sentimos, un latido muy nuestro, y muy para siempre", ha escrito el cantante en la red social. Y es que, para él, la música y sus seres queridos, entre los que se encuentra su público, le han ayudado a sonreír en los momentos difíciles.

"Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción Se vende? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotros sois mi munición", señalaba el pasado mes de junio en un tuit.

En este tiempo se conoció la ruptura del cantante con Rachel Valdés, con quien llevaba tres años de relación. Una situación a la que se sumó, según apuntó la crónica social, el varapalo judicial de su crisis económica.