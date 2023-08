Juan Dávila engaña a J.J. Vaquero en '25 palabras': "Eso es de ser muy ruin"

En la primera prueba de 25 palabras, los invitados tienen que negociar y regatear en número de palabras que utilizarán para que su equipo adivine cinco de ellas.

Este jueves se enfrentaron J.J. Vaquero y Juan Dávila, y el primero en apostar fue el excolaborador de El Hormiguero, que dijo 20. A continuación, el concursante de Me resbala bajó a 18.

Vaquero señaló que lo haría en 16: "Ahí ya no sé", admitió Dávila, mientras que Christian Gálvez bromeó diciendo: "Si siguen ahí los del SAMUR, que preparen los pañales para Juan...". El monologuista se picó y dijo que lo haría con 15 palabras.

El cómico afirmó que se plantaba, algo que no le gustó a Dávila: "No puede ser tío, no te puedes plantar con 15 palabras, eso es de ser muy ruin, di 14", le pidió su compañero en Me resbala.

Juan Dávila, en '25 palabras'. MEDIASET

"¿Necesitas que diga 14? Eres amigo mío, en 14", admitió Vaquero, pero Dávila le había engañado: "Vale, hasta luego, yo me planto. Es que hay una que no sé, me la he jugado", señaló, dejando sin palabras al cómico.

Al final, antes de empezar a jugar, ambos se fundieron en un abrazo de agradecimiento por el detalle de Vaquero, el publicó aplaudió el gesto, y el programa continuó.