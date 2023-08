Anabel Alonso y Álex se ponen a bailar al ritmo de Georgie Dann en '25 palabras'

Sara y Álex se enfrentaron este miércoles en La Pirámide Invertida de 25 palabras, pero la gran protagonista de la prueba del concurso de Telecinco fue Anabel Alonso.

Tras la segunda pista, el concursante se la jugó y contestó que el cantante oculto era el conocido compositor Georgie Dann, famoso por temas como La barbacoa, El bimbo o El chiringuito.

"Me puede cuadrar por edad...", le dijo el concursante a Christian Gálvez, pero el presentador le pidió que cantara alguno de sus temas: "¿Te sabes alguna?".

Álex entonó un poco de La barbacoa e inmediatamente Anabel Alonso se levantó para bailar con él, a los que se unió J. J. Vaquero. El cómico se volvió a sentar, pero la actriz siguió bailando con Álex El bimbo: "Esta es muy antigua", admitió Alonso.

"Ahora nos hemos venido arriba y no va a ser", señaló la invitada. Y así fue, el presentador no dio por correcta la respuesta de Álex, ya que no se trataba de Georgie Dann.