El tierno momento de Javier Tudela durante una videollamada sorpresa en 'Vaya vacaciones': "Me llega a decir ven y me voy"

Cristina Porta no fue la única que cumplía años durante el programa emitido el jueves por la noche de ¡Vaya vacaciones! en Telecinco. Javier Tudela tuvo muy presente a su hijo, que también celebraba su cumpleaños.

El joven estaba alicaído en la casa cuando felicitó a Cristina, lo que no esperaba es la sorpresa que le aguardaba en su habitación. Cuando entró junto a su madre, Makoke, había una tablet preparada para poder hacer videollamada con su pareja y su pequeño de dos años.

"Qué guapo estás, cariño", le dijo Javi con ternura. "Estoy en nada con vosotros, os amo", se despidió de su familia. "Al verle se me cortó el alma", declaró en el confesionario minutos después.

Tudela se alegró de la actitud distante del pequeño: "Me ha hecho ilusión que no haya hecho caso, porque si me llega a decir 'papá ven', yo cojo un avión y me voy para Madrid".

De esta forma, el equipo de ¡Vaya vacaciones! pudo subirle el ánimo a Javi, que aseguró que estaba siendo una dura experiencia: "Me está costando no estar con él. Esperemos que esto acabe lo antes posible".