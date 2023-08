Melyssa Pinto habla de su trastorno alimenticio: "En ocasiones no he querido que mi pareja me viese desnuda"

La exparticipante de La isla de las tentaciones, Melyssa Pinto, ha hablado abierta y sinceramente sobre el trastorno de conducta alimentaria con el que convivió hace años, en una entrevista para Bloom, un portal online dedicado a la mujer.

La influencer ha explicado que cuando fue adolescente tuvo bulimia, aunque ella misma ha confesado que aún le quedan cicatrices, ya que, según su opinión personal, "un TCA no se cura del todo". La marca ha subido el vídeo de la entrevista a Instagram y el comentario de la extelevisiva ha sido criticado por algunos que consideran negativo el mensaje.

"Lo que me hizo hacer click fueron comentarios que escuché de personas en relación con mi físico. El hecho de querer gustar más y de recibir algún comentario desagradable hizo que yo empezara a tontear un poco con la comida", ha contado la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa.

La catalana cree que no se pueden tener relaciones 100% sanas sin valorarse a uno mismo. "Es muy importante, para tener una relación sana, quererse a uno mismo, ser independiente y no tener miedo al abandono", asegura la exconcursante de Supervivientes.

Pinto confiesa que no ha podido estar del todo bien en el pasado junto a sus parejas debido a las inseguridades que ella tiene y que eso le han llevado a ser una persona "tóxica".

También ha vivido momentos críticos: "Ha habido ocasiones en las que no he querido que mi pareja me viese desnuda en un día puntual en el que he estado muy mal". Sin embargo, ahora se encuentra de lo más feliz junto a su novio Marco Panosian, que también fue participante de Mujeres y hombres y Viceversa.

La ex de Tom Brusse ha querido lanzar un consejo a aquellas personas que puedan estar pasando por la misma situación: "Hay que normalizar temas como este, que es un tema delicado. Creo que es algo muy importante y me repito y lo repetiré todas las veces que haga falta, hay que entender a las personas que tienen un problema. Hay que aceptarlo y pedir ayuda".