Carlota Corredera sigue en su pódcast, Superlativas, invitando a distintas mujeres de renombre: de Valeria Vegas a Miriam González. Y, siguiendo la estela de charlar con excompañeras de programas, después de Belén Esteban, que fue en el estreno, le ha tocado el turno a María Patiño.

La periodista gallega, que dejó Sálvame en marzo de 2022, no solo fue presentadora del formato, sino, anteriormente, directora. Por ello, su relación con Patiño era muy cercana. Pero no siempre fue así, tal y como confesó la conductora de Socialité.

"No pretendo convencer a nadie, pero no logro entender por qué no se llegan a escuchar, y eso me ha impactado", destacó la invitada mientras hablaban de feminismo y del caso de Rocío Carrasco. "Mi avance o mi manera de ir modificando mi idea respecto a Rocío fue tan simple como leer, escuchar, revolverme, autocriticarme. Y, a partir de ahí, cambié de opinión", añadió, algo que, según dijo, le "hizo incluso sufrir".

"Hace falta un poco de pedagogía a la hora de explicar estas cosas, porque a mí me costó", sostuvo María Patiño. "Hay veces que te sientes cuestionada y te rebelas, porque 'quién eres tú, Carlota, para decirme que estoy equivocada'".

Entonces, la entrevistada recordó el momento en el que su relación con Carlota Corredera empeoró: "Yo recuerdo tener una distancia contigo y hasta me molestaba tu presencia porque era 'ya viene aquí la lista de la clase'".

"Me sentía cuestionada por ti. ¿Esta señora quién es para decirme que tengo una educación machista?", rememoró. "Por eso hay veces que hay que bajar la cabeza y hay que escuchar".