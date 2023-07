Carlota Corredera, sobre su marcha de la tele: "Hablar de feminismo me ha costado mi puesto"

Hace ya más de un año que Carlota Corredera dejó de presentar Sálvame y muchas cosas han pasado desde entonces. Y es que, aunque condujo un par de formatos más en Telecinco, actualmente está más alejada de la televisión y, entre tanto, Mediaset dio carpetazo a Sálvame y al Deluxe que durante tantos años dirigió.

La periodista gallega, que acaba de cumplir 49 años, está centrada en su nuevo pódcast, Superlativas. Pero sigue recordando su gran etapa en la televisión, donde se desarrolló en muchos aspectos. De hecho, para el final del que fue su programa envió un mensaje en redes, aunque desgraciadamente no pudo estar allí.

Ahora, la escritora ha reflexionado sobre el formato de La Fábrica de la Tele y ha opinado, en una entrevista con El País, sobre cómo transcurrieron los últimos años: desde Rocío Carrasco a la pérdida de audiencia, pasando por el nuevo Código Ético de Mediaset.

Corredera ha hablado de aquel "este programa es de rojos y maricones" que exclamó Jorge Javier Vázquez, algo que ella escuchó que fue lo que dejó a Sálvame "herido de muerte". También ha considerado que sucedió lo mismo con el caso de Rocío Carrasco.

"Gestionamos mal el programa. Teníamos una información importantísima que transmitir, y se trató como un tema del corazón cuando no lo era", ha defendido. "Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan".

Sin embargo, tiene claro cuál es el motivo de la bajada de espectadores: "Lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir Pasapalabra".

Sobre su salida, la periodista ha asegurado al citado medio que sabe lo que pasó y el motivo por el que ya no está en la cadena, "pero eso hay que preguntárselo a Mediaset". "A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético", ha opinado.

Además, la gallega ha reflexionado sobre su salto de la dirección de programas a ser presentadora, lo cual ha aprendido a "digerir gracias a la terapia" y a su entorno: "Pero no me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo, aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele".