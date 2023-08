Condenan a Rocío Carrasco por no pagar la pensión de su hijo

La televisiva Rocío Carrasco, primogénita de Rocío Jurado, ha sido condenada por el juzgado número 23 de lo Penal de Madrid por ser "autora responsable de un delito de impago de pensiones", al no pasar la pensión de 200 euros por su hijo David Flores Carrasco, a la que estaba obligada desde 2018, según adelantaba EPE.

La sentencia, que aún se puede recurrir en instancias superiores, condena a Carrasco a pagar seis meses de multa a cinco euros diarios, con un total de 900 euros y a indemnizar a su hijo con 13.200 euros más los intereses, que corresponden a 66 mensualidades y cinco años y medio en los que no cumplió con su obligación.

El juez, que ha sido indulgente, pues el Código Penal castiga con entre seis y 24 meses de multa y hasta un año de prisión este delito, no atendió a las alegaciones de Rocío Carrasco, que se escudó en que tenía embargados sus bienes por la Agencia Tributaria para no pagar la pensión.

También fue benigno su hijo y demandante, David Flores, que durante el juicio no quiso pedir pena de prisión para su madre, sino solamente el dinero adeudado, retirando además la petición de que acturara como testigo su otra hija, hermana de David, Rocío Flores.

Quien sí estuvo en la acusación particular fue el exmarido de la condenada, Antonio David Flores, a quien el juez le reconoció la patria potestad "prorrogada", pues aunque David no es menor de edad "no tiene independencia ni autonomía propia" debido a su discapacidad.