Verdeliss, posible víctima de un fraude: "Es su palabra contra la nuestra"

La influencer Verdeliss podría estar siendo estafada. La de Pamplona ha compartido un vídeo en el que explica a sus seguidores que está "enfadada, rallada y agobiada" tras ver que un envío, por el cual había pagado un alto precio, no había sido entregado.

La exconcursante de Gran Hermano VIP ha explicado que el pedido que ha hecho es "muy grande" y que lo están enviando "por partes", pero que solo ha recibido una parte de dicha compra online y que el resto de productos que faltan figuran como entregados cuando ella asegura que no han llegado a su casa aún.

"No sé cómo se va a resolver esto. Es la primera vez que me pasa", ha contado la creadora de contenido por stories de Instagram. Además, sospecha de que habían estado tomando los datos de su marido para hacer la supuesta falsa entrega.

Verdeliss cuenta por 'stories' que podría estar siendo estafada. INSTAGRAM

"El mensajero solo dejó una maleta en la que solo venía una caja para la que Aritz dio su nombre y DNI, sin firma", comenta, y añade: "La compañía de envíos pone que se han entregado otros paquetes con el DNI y el nombre de mi marido, lo cual es totalmente falso porque ese día solo dejaron una maleta. Eso me lleva a malpensar que aquí ha habido alguien que ha recogido los datos de mi marido y manualmente los ha estado metiendo como que unas cajas han sido entregadas...".

Verdeliss ha confesado ser una adicta de las compras online y que por ello conoce a los repartidores, ya que está recibiendo constantemente paquetes en su casa. No obstante, al repartidor encargado ese día no lo conocían.

"Estoy muy rallada porque ahora es su palabra contra la nuestra. ¿Ahora quién me garantiza que voy a recibir el pedido que he hecho y todo lo que he pagado por ese pedido? Ya he contactado con la tienda, han abierto una incidencia, me han pedido sus disculpas… pero claro, esto no es cosa ellos porque mis paquetes han salido de su almacén. No tengo ganas de pelear… pero ¿ahora cómo hago para que me crean?", implora la influencer por redes sociales.