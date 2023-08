Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirman su ruptura: "Se nos estaba haciendo complicado llevar la relación adelante"

Ya ha terminado un julio muy llamativo, no solo por ser el más caluroso de la historia, sino por las numerosas rupturas que se anunciaron. Pero, con la llegada de agosto, parece que esta tendencia no cesa, pues ahora han sido Tini Stoessel y Rodrigo De Paul los que han confirmado el fin de su relación.

Los rumores de romance empezaron en octubre de 2021, cuando comenzaron a seguirse en redes sociales y a intercambiarse mensajes. Pero no fue hasta abril de 2022 cuando la cantante de 26 años y el futbolista de 29 oficializaron su relación al mostrarse juntos de paseo por Ibiza.

Desde entonces, la pareja de argentinos se ha dejado ver disfrutando de múltiples momentos, desde los partidos del centrocampista del Atlético de Madrid a conciertos de la artista.

Sin embargo, tras semanas de rumores de ruptura, finalmente ellos mismos han sido los que han confirmado el final de su amor en sus perfiles de Twitter, con un comunicado idéntico.

Muchas gracias por el amor y el… — LaTripleT (@TiniStoessel) August 1, 2023 Quiero contarles que con tini decidimos terminar nuestra relación.

Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho.

Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas.

Muchas gracias por el amor y el respeto — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) August 1, 2023

"Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribieron ambos.

"No hay terceros en discordia"

Poco antes de estos mensajes, ambos se pronunciaron, por separado, con el locutor de radio Ángel de Brito, que habló sobre ello en el programa argentino LAM (América).

"No hay terceros en discordia. Por más rumores que veas, ya te lo digo, y te lo va a decir Rodrigo también: no fue por cuernos, no hay ningún tipo de problema en ese sentido", le comentó Tini Stoessel.