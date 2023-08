El 'streamer' Sergio Candanedo, conocido como 'Un Tío Blanco Hetero', asegura que se irá de España por los resultados electorales

Un nuevo creador de contenido ha anunciado que ha decidido cambiar su residencia fiscal y dejar de vivir en España "porque no le sale de los huevos pagar". Es el caso del streamer Sergio Candanedo, conocido como 'Un Tío Blanco Hetero'.

Así lo ha confesado en su último directo, donde ha asegurado que el resultado de las elecciones le ha hecho tomar la decisión final "Fue la gota que colmó el vaso", ha revelado.

Además, ha asegurado que la razón principal por la que decide abandonar España es su cuota de autónomo, que actualmente está en 600 euros, el triple de lo que estaba hace tres años.

Un Tío Blanco Hetero anuncia que se va de España. pic.twitter.com/tFmE4q7ITt — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 31, 2023

Una cifra que implica que, gracias a su canal de YouTube y su perfil de Twitch, gana suficiente para permitirse pagar esa cuota mensualmente. No obstante, no se ha ocultado y, tras enunciar un par de excusas, ha dicho abiertamente que no quiere pagar los impuestos españoles.

"En manos de quien está ahora España, no parece que en un futuro a corto medio plazo vaya a poder aplicar políticas para que personas como yo no estemos literalmente siendo exprimidas de forma sistemática para mantener un chiringuito", se ha quejado.

"Una fiesta que no me sale de los huevos pagar", ha añadido, señalando que no quiere participar en los impuestos de una España cuya voluntad es "más Pedro Sánchez".

Que un Tío Blanco Hetero dice que se va de España, que le quiere robar los dineros el Perroxanche y la Yolanda desde el Falcon. Traedme la copas de celebrar.



Esto es para compensar un poco lo del cierre Hecate Comms ¿No? pic.twitter.com/pbKq0H7kxE — Hermistral (@Hermistral) July 31, 2023

¡Oh,no, Un Tío Blanco Hetero se va del país! Golpe durisimo al prestigio de España. La cultura queda tambaleandose como un boxeador sonado. Por favor, que Un Tío Blanco Hetero no se vaya de España ! — Dídac Montoliu 🇦🇩 (@didac_montoliu) August 1, 2023

La noticia, que normalmente es muy criticada en redes sociales, ha sido incluso hasta celebrada con ironía en Twitter, con muchos comentando que prefieren que gente así no resida en España.

No ha quedado claro si pondrá rumbo a Andorra, como el resto de youtubers o elegirá otro destino, o cuándo tendrá lugar esta mudanza, que está "100%" decidida.