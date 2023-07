Una explosión en 'First Dates' interrumpe la cita entre Andrea y Deklan: "¿Quién se ha matado?"

Que una cita en First Dates se vea interrumpida por la actuación musical de uno de los comensales o que uno vaya la baño para llamar a un familiar o amigo suele ser habitual, pero no tanto que una explosión haga parar una cena, como les pasó a Andrea y Deklan.

La primera en llegar fue la cántabra, que le contó a Laura Boado que "expreso casi todas mis emociones llorando, me costó aceptarlo, pero ya lo he superado".

Andrea, en 'First Dates'. MEDIASET

"Solo me he enamorado una vez y fue de una chica en una relación a distancia. Pero me considero bisexual y ahora me apetece conocer a un chico que sea estable, emocionalmente hablando, empático y que respete mi espacio", le explicó a la camarera.

Su cita fue Deklan: "No hago regalos que tengan gran valor monetario, prefiero hacer planes emocionantes y que tengan un peso emocional que los objetos no tienen", afirmó.

Ambos tuvieron una buena impresión el uno del otro al verse en la barra del local de Cuatro: "Es una chica muy guapa y que combina muy bien la ropa", señaló el soltero.

Andrea y Deklan, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena hablaron de sus estudios, sus orígenes, sus gustos sexuales... pero en un momento de la cita, justo cuando estaban con los Rasca del Amor, una fuerte explosión sacudió el restaurante.

"¿Quién se ha matado? ¡Qué susto!", exclamó la joven, pero al no saber el origen del ruido, continuaron la velada hasta que volvió a sonar otra explosión procedente del fotomatón.

"Creo que o son globos o alguien se ha muerto", destacó el vasco entre risas mientras continuaban con su charla y su cita. Al final, Deklan sí que quiso una segunda cita con Andrea, pero ella no: "El tema de la distancia en un problema".